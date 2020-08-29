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社會 社會焦點 保障人權

「明天館長老婆會被處理」　屁孩趁亂放狠話...結果慘了！

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館長陳之漢。（圖／翻攝館長臉書）

▲館長28日凌晨在成吉思汗健身房林口館遭人開3槍。（圖／翻攝館長臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭人槍擊，全國輿論譁然，政要、明星紛紛譴責暴力行為。不過今（29）日卻有屁孩在臉書上留言放話，宣稱要對館長老婆不利，甚至預告了會使用下藥、性侵等暴力手段。

網友29日下午在PTT爆料，題為〈屁孩網路放話對館長家人不利〉，文中提到網上發現一名蔡姓屁孩於臉書留下極端偏激言論，似乎是衝著館長家人，「明天館長老婆會被處理，大家等著看」、「館長老婆明天保證被強X灌藥開直播」。

離譜言論一出，鄉民紛紛留言撻伐，「等一下警察就會去他家」、「直接放話要對館長家人動手，氣焰囂張」、「未看先猜被盜帳號，要不然就是開玩笑」、「在敏感時刻出來放話，難道劇本還沒演完」、「風頭上還真敢」、「被抓到再說自己思覺失調、吸毒意識不清。」

記者實際查詢，蔡男目前已將臉書關閉。

（圖／翻攝PTT）

▲屁孩在臉書上放狠話要對館長家人不利，不過在網友肉搜下臉書已關閉。（圖／翻攝PTT）

本站新聞〈主治醫曝「復健路漫長」　館長霸氣：接受挑戰〉報導，館長送往林口長庚緊急手術取出2顆子彈後，目前轉往加護病房觀察，主治醫師表示，館長恢復狀況良好，心情也相當平順，換藥過程中甚至能開開玩笑，再多觀察1、2天就能轉普通病房。

主治醫師表示，館長後續的復健之路漫長，再加上館長平時的運動相當高階，對於恢復狀況，目前已沒有其他病患可以與館長比對，因此也希望館長能成為一個典範楷模，並正面鼓勵館長要積極復健，「我也很想知道他未來的狀況」，而館長聽了後也笑回，「願意接受挑戰」。

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