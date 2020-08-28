員林豆漿店「閃燃畫面」曝光！2女員工驚恐奔逃　坎坷苦命兒陷火海成焦屍

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣員林市莒光路一家早餐店28日凌晨傳出火警，29歲的巫姓男員工在更換瓦斯時不慎起火，當場被燒成焦屍，整起事故共釀成1死2傷慘劇。如今監視器畫面曝光，凌晨近4時，早餐店一如往常正在備料，2名女員工在店裡忙進忙出，不料下一秒爐具旁卻突然閃燃、竄出大火，2名女子驚慌從火海中跳出，但當時站在較內側的巫男逃生不及，當場被活活燒死。

據了解，火警發生前因「蒸包子鍋」無瓦斯可用，巫男便上前拔下「豆漿鍋」瓦斯管線移接使用；監視器畫面拍下，當時巫男正在拔接瓦斯管線時，2名女員工還上前查看協助，不料隨後其中一名女員工走近爐具旁時，卻突然竄出猛烈火舌。由於惡火來得又快又突然，2女被嚇得驚跳奔逃，急忙從火海中跳出，但當時站在較內側的巫男卻逃生不及，當場被燒成焦屍。

死者巫男命運坎坷，國二時父親因車禍成了植物人，唯一仰賴的母親隨後又跳樓輕生，孤留巫男一人與命運搏鬥。雖然成長的路程坎坷，但巫男卻不曾向命運低頭，2008年就讀大慶商工建教班時，得知剛入學的康姓學弟命運比他更加乖舛，還伸出援手捐出打工的1萬元，最後康姓學弟僅收下5000元，2人因此結拜為乾兄弟，傳為校園一段佳話，還登上各大媒體版面。

巫男畢業後自食其力，在這家早餐店工作已逾4年，做事相當認真負責，是盧姓老闆非常倚重的對象，不料此次卻因拔接瓦斯管線引發火警，當場遭活活燒死，盧老闆得知後眼眶泛淚，久久無法言語。今上午在火調人員鑑識後，禮儀社也前往早餐店進行簡單招魂儀式，巫男遺體隨後也送往彰化殯儀館，確切事故發生原因，仍待進一步釐清。

▲員林早餐店惡火奪命，閃燃畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）