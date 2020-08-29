29歲坎坷男慘成焦屍出殯無遺照可用　昔受助苦命兒驚：怎那麼快

▲彰化巫男被燒成焦屍，賴姓學弟明天將前往送最後一程。（圖／記者羅志華攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市莒光路與靜修路口的豆漿店昨(28)日凌晨發生火警，造成1死2傷的慘劇，其中29歲的巫男逃生不及被燒成焦屍，但也因為他坎坷的身世引起眾多網友在臉書發起募捐喪葬費用，今(29)日禮儀公司表示，巫男家人決定明天清晨火化出殯，費用也由禮儀公司全權負責，請網友不要發起捐款活動，感謝大家的善心。

▲巫男靈位。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這場火來得快又急，巫男一人獨居又無父無母，禮儀公司只有網路上10多年前就讀大慶商工媒體採訪的唯一圖片，本想藉身分證上的照片來用，但礙於個資無法申請，後來就只有用牌位代替，巫男家人也為他在溪湖公墓選好塔位。

從昨天發生事情到現在，網路上已經有許多善心網友正發起喪葬費捐款，禮儀公司說，喪葬費用會請豆漿店盧姓店長，如果拿不出這筆錢也沒關係，就當成做善事全部吸收，請網友不需再為巫男募款。

▲員林早餐店惡火奪命，閃燃畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者巫男命運坎坷，國二時父親因車禍成了植物人，唯一仰賴的母親隨後又跳樓輕生，孤留巫男一人與命運搏鬥。雖然成長的路程坎坷，但巫男卻不曾向命運低頭，2008年就讀大慶商工建教班時，得知剛入學的康姓學弟命運比他更加乖舛，還伸出援手捐出打工的1萬元，最後康姓學弟僅收下5000元，2人因此結拜為乾兄弟，傳為校園一段佳話，還登上各大媒體版面。

▲巫男與學弟康男。（圖／翻攝自東森電視新聞）

從事物流業的康男昨天接受《ETtoday新聞雲》採訪，他說從廣播中得知巫姓學長遭到噩耗，難過流淚久久無法言語，本想星期日(30)日休假要南下彰化殯儀館上香，今天早上從禮儀公司得知學長明天一大早6點30分就要火化出殯，一切都進行的好快，令人無法置信，明天清晨也將趕往彰化殯儀館送學長最後一程。

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