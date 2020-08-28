員林早餐店惡火奪命！死者無父無母打工4年　店長難過眼眶紅

▲彰化早餐名店發生火警。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市莒光路1家早餐店，28日凌晨的這起火警，29歲的巫姓男子在換瓦斯當場被燒成一具焦屍，據了解，可憐的巫男無父無母，連讀書也是半工半讀，在早餐店打工已經超過4年之久，做事情認真又負責，店家老闆也是相當的倚重，事件發生後，盧姓店長紅著眼眶說不出話來。

▲員林市長游振雄與早餐店長。（圖／記者唐詠絮攝）

巫男國二時他的父親車禍成為植物人，母親後來又跳樓自殺，他半工半讀完成學業，2008年時他在大慶商工就讀建教班時，得知剛入學的康姓學弟5歲父親去世，母親又改嫁，巫男認為學弟比他命運更坎坷，更需要幫助，還把自己打工的薪水1萬元捐給學弟，因此結拜成為乾兄弟，他助人就學的新聞曾登上各大媒體版面。

這起火警來得及又快，傷者陳婦及阮女透露，火災發生前因「蒸包子鍋」無瓦斯使用，由巫男拔「豆漿鍋」瓦斯移給蒸包子鍋使用，中途瓦斯大洩漏，才會引發大火。雖然火勢在不到10分鐘就控制下來，但在烹飪區地板發現巫男已經全身蜷曲燒成碳黑，明顯無生命跡象。

住在隔壁鄰居表示，火警發生當下，不斷的冒出黑煙，趕緊從2樓跑出大馬路，所幸只有停在家門前的自小客車殼及後車燈被燒到，人無大礙。

這家早餐店幾乎整天營業，只有下午時間休息，去年9月才發生大貨車闖紅燈撞入造成10人輕重傷的車禍事故，附近鄰居有告知盧姓店長應該要去路祭拜拜去煞氣，沒想到今天凌晨再發生火警憾事。

上午火調人員前往鑑識後，禮儀社在早餐店簡單招魂儀式後，巫男遺體也隨之送到彰化殯儀館。

▲瓦斯桶成焦黑。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一片焦黑處。（圖／記者唐詠絮攝）

▲隔壁鄰居的自小客車也受到波及。（圖／記者唐詠絮攝）

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