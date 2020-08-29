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江啟臣親訪豬農：黨團將要求蔡英文至立法院進行國情報告

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▲江啟臣親訪花蓮養豬場。（圖／文傳會提供）

▲江啟臣親訪花蓮養豬場。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨江啟臣江啟臣29日至花蓮縣拜訪養豬業者，了解業者對於蔡政府宣布將開放美國豬肉進口之看法。業者表示，國內豬肉養殖所需原物料皆從國外進口，養殖成本極高，美豬進口將對台灣產業造成劇烈影響，且過去政府對內嚴禁業者使用瘦肉精，雙重標準亦讓養豬業者感到不平。

江啟臣表示，他擔心美豬進口將使用在諸多加工品內，業者亦憂慮表示，政府雖口頭答應會進行相關標示，但在實際執行層面是否落實仍是未知。

江啟臣表示，蔡政府雖然一在強調未來開放美豬進口後，國內民眾也會傾向選擇國產豬，但對於進口的美豬含有萊克多巴胺就合法，在地使用就不合法，這樣的標準明顯顯現不公平的待遇。更重要的是，除了影響到豬農養殖戶外，過去也都評估過，美豬進口價格勢必比國產低，此舉對市場、價格有一定衝擊。

江啟臣強調，目前在進口美豬上後端加工產品如何清楚進行標示，仍有一連串疑問，蔡政府其實都還沒和大家溝通就開記者會公布，不論中小型、大型養殖戶都面臨很多限制、競爭，倉促的決定對豬農來說實質上卻會造成很大的影響與衝擊。

江啟臣指出，更離譜的是現場問養豬農，事前政府也沒有做好溝通或統計開放後的衝擊程度，以及如何調整、補貼。僅剩4個月就要開放，蔡政府如此倉促拍板，要讓豬農如何調整適應？江啟臣質疑，標示、分類，下游更會直接影響到食用者、消費者、餐廳，屆時如何進行標示都尚未明確規範，僅憑一紙公文、命令就要開放，倉促至此究竟為何？

江啟臣表示，蔡總統所講的溝通、謙卑都沒做到。更不用談在食安這塊，很多消費者、一般民眾都擔憂瘦肉精將影響健康，然而蔡政府對於如何防範身體傷害隻字未提。江啟臣質疑，100億基金要做什麼？難道補助2、3年後，整個畜牧產業就完蛋了嗎？並呼籲政府應認真傾聽產業心聲再做決定，到底這樣的開放換到什麼？

江啟臣指出，如果說是一個正常的經貿談判，蔡英文也是貿易談判專家，應清楚對很多國家來說，農業很多時候是不談的，甚至是最後攤牌籌碼，怎麼會先把底牌攤出，這豈非未戰先降？最終傷害的是台灣的豬農與消費者。

江啟臣指出，一但開放美豬進口，可能連帶影響國內其他產業，因為競爭關係而去爭取國內養豬業合法使用瘦肉精，進而產生台灣整體食安問題，整個防線皆被攻破，政府目前皆未說明配套措施，或相關準備進度，就連基層的養豬農直到昨日宣布才知道1/1政府就要開放進口，「怎麼會有這樣的政府，民眾能夠忍受嗎？」。

江啟臣強調，國民黨絕對全力挺國內畜牧產業、挺國內的養豬農，蔡政府用修改行政命令方式直接公布，立法院甚至可能沒有機會進行審查、備查，此舉與過去ECFA、服貿簽訂時民進黨疾呼備查應改審查態度相差甚鉅，如今竟為了進口美豬而以行政明令逕行公告。

江啟臣指出，民進黨曾經講零檢出、零容忍，如今卻完全推翻過去說法，因此國民黨將要求蔡總統至立法院進行國情報告。江啟臣強調，蔡總統昨日也說這是相當大的國情決定，甚至影響總體對外經貿、國家戰略，那就應該到立法院完整說明決策流程，並接受建議。

江啟臣強調，國民黨立法院黨團絕對全力捍衛民眾健康，拒絕以民眾健康作為交易條件；消費者健康、食安問題是重中之重，在台灣每日在豬的食用量遠高於牛，消費者如此龐大，如何做到所謂的標誌、標籤？餐廳如何進行分類標籤、產地來源證明？溯源檢查將採逐批檢查或抽檢？

針對上述一連串問題，江啟臣說，未來也將要求黨團在立法院全部提出，為民眾爭取權益、捍衛健康。此刻立即受到影響的豬農，請問他們怎麼辦？江啟臣重申，蔡政府不能只是講會提出100億基金，難道100億就要把台灣豬農、養豬戶滅了嗎？請民進黨以過去對執政黨的相同要求檢視自己。

江啟臣表示，業者也提出台灣養豬戶好不容易等到口蹄疫拔針、准許外銷，現又面臨進口美豬衝擊，盼政府妥善思考。

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