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北約挺「白俄示威」爽到俄羅斯　不用派兵入侵直接變側翼

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▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

白俄羅斯（又譯白羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日第6度連任總統後，不但引發國內的示威潮，北約國家也一面倒表態挺示威者。對此白俄羅斯調查記者柳巴科娃（Hanna Liubakova）分析，這樣的結果讓盧卡申科勢必倒向俄羅斯，讓俄羅斯不需要實質派兵入侵，就讓白俄羅斯直接變成側翼。

柳巴科娃投書《華盛頓郵報》指出，盧卡申科一直承諾不會讓白俄羅斯變成俄羅斯的一部份，甚至近年來還指責克里姆林宮，試圖利用石油和天然氣槓桿併吞鄰國，以及俄羅斯的雇傭軍在選前策畫恐怖主義，試圖影響選情，盧卡申科還宣稱他挫敗了俄羅斯的陰謀。

▲白俄羅斯,明斯克,示威。（圖／路透）

▲白俄羅斯前所未有的人民起義，讓盧卡申科向普丁求救。（圖／路透）

但是盧卡申科現在正面對前所未有的人民起義，已經轉向尋求莫斯科的幫助，呼籲他長期以來最重要的恩人與盟友普丁，在局勢惡化時適時提供軍事支持，而俄羅斯也同意這麼做。

雖然俄羅斯不排除對白俄羅斯出兵，但是不太可能重演2014年的烏克蘭事件，現在遍及白俄羅斯的抗議活動主軸不是「反俄」的與「親俄」的對立，白俄羅斯科學院社會學家在6月份進行的最新調查顯示，白俄羅斯人口中只有不到7％的人希望自己的國家成為俄羅斯的一部分，所以普丁為什麼要出兵，去救一個沒人認為他是救世主的國家？俄羅斯入侵只會使白俄羅斯人進一步團結起來。

因此克里姆林宮現在有更加隱密的行動方式，事實上，俄羅斯特務已經進入白俄羅斯的電視台了，如果不控制國家電視台，盧卡申科的政權將很難生存，這是許多白俄羅斯人的主要新聞來源，也是他的主要宣傳手段之一，新來的「工作人員」傳播了許多親俄的論述甚至是假新聞。

俄羅斯也希望在其他領域掌握主導權，除了白俄羅斯的經濟高度依賴俄羅斯之外，白俄羅斯大部分的軍事武器，也是來自前蘇聯或俄羅斯，俄羅斯的軍事開發商負責設備監測、人員訓練教育等事項，兩國也經常舉行聯合軍演。

▲▼白俄羅斯選舉結果引發大規模示威。（圖／路透）

▲普丁最大的噩夢，就是白俄羅斯變成親西方的政權。（圖／路透）

普丁似乎是唯一能夠跟盧卡申科通電話的元首，法國總統馬克宏、德國總理梅克爾，都不得不與普丁共同討論白俄羅斯局勢。

普丁的惡夢，就是白俄羅斯變成一個親西方的政權，如果白俄羅斯的示威運動取得成功，可能也會對普丁自己造成威脅，最後他可能會選擇一個更可靠，更令人愉快的伙伴來取代分裂國家的軟弱統治者，用這種方法就能夠避免採取過於明顯的軍事干預。

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