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重申解放軍不開第一槍！《環時》警告美軍：第二槍就是東風家族

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▲東風26型導彈是大陸火箭軍新利器。（圖／視覺中國）

▲東風-26。（圖／視覺中國）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍日前向南海試射東風21D與東風26反艦彈道導彈後，美國國防部隨即證實，並稱美軍已準備好應對該地區的任何威脅。對此，中國官媒《環球時報》發社論嗆，南海不是加勒比海，不是美軍恣意妄為的地方，「可以告訴美軍，解放軍絕不會在南海上打第一槍，但是我們的第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B。」

《環球時報》28日深夜以「願航母殺手永無機會在南海使用」為題發文稱，美軍不斷來南海秀肌肉，華盛頓公開表示「美國要主導太平洋」，而它的發力焦點就是南海，「若說南海『軍事化』，美國是最大的動力和源頭。」

社論指出，美國一邊橫跨太平洋把大量海空力量投送到南海，卻一邊指責解放軍在中國家門口搞演習是將南海「軍事化」，嘲諷華盛頓將無恥變成了一種習慣，令人嘆為觀止。

社論說，當美國在南海增加針對中國的軍事活動時，解放軍就必須展開強有力的反制部署和演練，來對沖美方的壓力，因為「將南海軍事化，讓自家門口很緊張，這不符合中國的國家利益。」

社論強調解放軍絕不會主動招惹在南海正常航行的外國艦船，但是美國出沒在南海的軍艦都有潛在的來者不善，所以如果美國航母有在南海向解放軍發起攻擊的預案，「那麼屆時東風-21D和東風-26B這兩款導彈就是為那些航母準備的」。

「中方願與美方合作加強對潛在軍事摩擦的管控，我們非常不想中美兩軍之間在南海發生衝突。」社論稱，但解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，中國軍人在遭到軍事挑釁時會堅決以必要方式反制，一旦遭到攻擊，「我軍的反擊會毫不猶豫，解放軍的軍演就是針對可能的最壞事態開展的。」

「如果真的不想推動南海『軍事化』，那麼就請美國的軍機軍艦少往南海跑幾趟，解放軍在南海的活動也將相應減少。」最後，社論警告，可以告訴美軍，解放軍絕不會在南海上打第一槍，但是第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B。

▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

▲東風-21D。（圖／路透社）

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