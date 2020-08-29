寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

▲中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」自助寄件服務，中華郵政現正舉辦EZPost（郵寄便網站）會員募集積點回饋活動，凡於110年12月31日前加入該網站的新會員，可獲贈EZPoint 70點（1點等同1元），即享有免費寄件1次機會，後續會員於「i郵箱」寄件成功，每筆可另得EZPoint 5點回饋。

使用「i郵箱」寄件手續極為簡易，只要預先登入EZPost網站，輸入收、寄件人資訊，取得一組郵件號碼及4位數的驗證碼後，將郵件封裝完妥，即可隨時至「i郵箱」寄件，不受郵局營業時間限制。

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▲▼凡於110年12月31日前加入EZPost（郵寄便網站）的新會員，可獲贈EZPoint 70點，即享有免費寄件1次機會。（圖／中華郵政提供）

中華郵政因應數位化時代來臨，自105年7月起於全國建置「i郵箱」，迄今已突破2,000座，並完成各縣市鄉鎮點、線、面的布建，另配合電商及物流業者發展需要，提供正物流、逆物流及代收貨款等多元配套方案，目前已與多家業者洽談導入全新「i郵箱」物流模式。

「i郵箱」持續優化寄取件及金流功能，原取件須輸入手機10碼，現已簡化僅須輸入手機末3碼，透過取件減碼，效率再升級；另為提供民眾更便捷的支付功能，繼以郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於櫃體上繳付郵資外，亦可透過郵政金融卡、台灣Pay、郵局實體ATM（自動櫃員機）、郵局網路ATM或e動郵局APP等多元管道交付代收貨款。

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