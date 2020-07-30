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放寬了！郵局包裹尺寸即起增加容許值　長+寬+高沒逾6公分不多收錢

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▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政即起增訂國內包裹外箱容許值，長寬高合計不超過6公分，得依原較低資費計算。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為減少窗口糾紛及計費困擾，中華郵政周一發函給各等郵局，增訂國內包裹採外箱尺寸計費容許值，每件（長+寬+高）合計不逾（含）6公分者（每邊約2公分），得依原較低資費級距計費，即起實施。

中華郵政指出，為利郵件單位上收計費便利，並與市場接軌，國內包裏於94年10月25日推出按（長+寬+高）外箱尺寸計費方式。開辦至今近15年期間，偶有民眾因包裏內裝物塞太滿，導致外箱稍有膨脹而遭窗口同仁或郵件部門要求加付郵資，引致客訴。

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▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政即起增訂國內包裹外箱容許值，長寬高合計不超過6公分，得依原較低資費計算。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

為解決相關計費困擾，中華郵政增訂外箱尺寸計費容許值，只要每件（長+寬+高）合計不逾（含）6公分者（每邊約2公分），得依原較低資費級距計費；相關郵務窗口電腦系統收寄程式將儘速配合修正，未修正前則以人工方式判定計費級距及作業。

另外，有鑒於郵件黏貼郵票或磅秤敏感度，也可能產生郵件重量差異數，為免窗口計費或郵件處理部門查核郵資困擾，訂有函件重量計費許可差2公克及包裏重量計費許可差20公克。

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