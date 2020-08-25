中華郵政i郵箱年底可望合作「三大電商」　30秒領取包裹比超商還快

▲中華郵政擴展i郵箱，今年底有望跟三大電商平台達成物流合作。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

因應數位化時代來臨，中華郵政自105年7月起於全國建置「i郵箱」，迄今已突破2,000座。中華郵政今（25）日指出，目前與包含momo購物網、蝦皮以及Yahoo奇摩購物中心等電商平台洽談中，有望今年底前達成物流合作，屆時消費者就可選擇將包裹寄到i郵箱領取。

中華郵政副總郭純陽指出，去年i郵箱寄取件數總計150萬件，今年受疫情影響，帶動宅經濟熱潮，包裹成長5%、快捷成長20%，截至8月已累積有180萬件，今年總件數可望突破200萬件。

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▲中華郵政發言人郭純陽。（圖／記者賴文萱攝）

郭純陽以取件時間來分析，若民眾去超商領取包裹，排隊、店員找出郵件，再讓客人領取，平均要5分鐘；但如果民眾選擇到i郵箱取件，平均不用半分鐘就可完成，再加上包裹隱密度更高，會比去超商取件還更方便。

中華郵政積極在各縣市鄉鎮點、線、面完成布建擴展i郵箱建置，台北捷運全線108個車站都已經完成建置，高雄捷運、桃園捷運以及台中捷運也都在洽談中。

▲▼中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

配合電商及物流業者發展需要，提供正物流、逆物流及代收貨款等多元配套方案，目前已與momo購物網、蝦皮及Yahoo奇摩購物中心等電商平台洽談導入全新「i郵箱」物流模式，今年底消費者就有望上網訂購時，能選擇在i郵箱領取包裹。物流部分，中華郵政也與國外DHL、UPS合作，國外寄、可在i郵箱取件；國內物流則正與宅配通洽談，希望創造更膏物流綜效。

中華郵政並持續優化「i郵箱」寄取件及金流功能，原取件須輸入手機10碼，現已簡化僅須輸入手機末3碼，透過取件減碼，效率再升級；另繼以郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於櫃體上繳付郵資外，也可透過郵政金融卡、台灣Pay、郵局實體ATM（自動櫃員機）、郵局網路ATM或e動郵局APP等多元管道交付代收貨款。

▲中華郵政現正舉辦EZPost（郵寄便網站）會員募集積點回饋活動。（圖／記者賴文萱攝）

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」自助寄件服務，中華郵政現正舉辦EZPost（郵寄便網站）會員募集積點回饋活動，凡於110年12月31日前加入該網站的新會員，可獲贈EZPoint 70點（1點等同1元），即享有免費寄件1次機會，後續會員於「i郵箱」寄件成功，每筆可另得EZPoint 5點回饋。

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