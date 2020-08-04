工會喊話中華郵政避「高溫投遞」：郵差是活生生的人，不是機器人

▲夏季高溫炎熱，工會呼籲讓郵差避免高溫投遞。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年高溫狂飆，7月創下1947年來最熱七月紀錄，郵差得頂著烈陽在戶外奔波送信，汗流滿身，制服都是汗漬。台灣郵政產業工會今提出5點主張，強調郵務士不是機器人，是活生生的人，呼籲中華郵政讓郵差避開「高溫投遞」，若人手不足，該補充人力就補充。

「郵務士不是機器人，是有體溫，活生生的人。」台灣郵政產業工會指出，郵差身上所穿制服、駕乘的公務車輛等基本配備，應符合職業安全衛生法第1條：「為防止職業災害，保障工作者安全及健康」的精神，以及落實第5條：「雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。」

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▲郵差得在烈陽下耐高溫投遞郵件。（圖／記者賴文萱攝）

工會呼籲中華郵政應在避開中午最熱時間的原則下，訂定郵務士在外投遞的工作時間，例如3小時或3小時半。若郵務士在合規作業下，該區段的投遞工作時間依舊超過上述時間，就必須調整；該補充人力就該補充人力。

另外，針對相關主管與第一線投遞士，應聘請專業講師，開設「了解何謂熱傷害以及如何進行預防、急救措施」等主題的衛教課程，並由此建立一套足以在發生熱傷害現場，能及時緊急處理的標準作業流程。

在遵守郵政法第一條：「為健全郵政發展，提供普遍、公平、合理之郵政服務，增進公共利益。」的原則下，投遞單位應依據郵資、時效來專人管控當日郵件進、出口量。工會說，應讓郵務士在區信、排信的工作量能合理、不超時；真正成為被勞動法令所保障的工時制勞工。

▲中華郵政表示，已調整郵差作業時段，一早9點就可以出班投遞，基本上都能在中午前回到郵局。（圖／記者賴文萱攝）

工會表示，郵務士執行職務時遵守投遞作業規定，若因高溫影響返局時間，投遞單位主管應以親身了解、主動協助的方式來處理。若有主管反而以訕笑、威嚇、辱罵等「職場霸凌」方式來對待，中華郵政應落實「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。

中華郵政副總經理郭純陽表示，目前郵差投遞時間已經做過調整，從原先上午整理郵件、下午投遞，改為郵差一早先處理前一天平信、掛號、限時後，約9點左右就可以出班投遞，大概都能在近中午回到郵局，下午則進行內部郵件作業，讓郵差可以避開夏天最炎熱時段。

另外，針對外勤同仁制服部分，中華郵政也規劃新的設計及材質，讓制服可以更透氣、舒服，目前制服已在進行採購作業，預估下半年應該可以陸續發放。因應天候劇烈變化，後續也會再關注同仁需要的相關必要措施，再進行調整。

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