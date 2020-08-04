　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工會喊話中華郵政避「高溫投遞」：郵差是活生生的人，不是機器人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士。（圖／記者李毓康攝）

▲夏季高溫炎熱，工會呼籲讓郵差避免高溫投遞。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年高溫狂飆，7月創下1947年來最熱七月紀錄，郵差得頂著烈陽在戶外奔波送信，汗流滿身，制服都是汗漬。台灣郵政產業工會今提出5點主張，強調郵務士不是機器人，是活生生的人，呼籲中華郵政讓郵差避開「高溫投遞」，若人手不足，該補充人力就補充。

「郵務士不是機器人，是有體溫，活生生的人。」台灣郵政產業工會指出，郵差身上所穿制服、駕乘的公務車輛等基本配備，應符合職業安全衛生法第1條：「為防止職業災害，保障工作者安全及健康」的精神，以及落實第5條：「雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。」

請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲郵差得在烈陽下耐高溫投遞郵件。（圖／記者賴文萱攝）

工會呼籲中華郵政應在避開中午最熱時間的原則下，訂定郵務士在外投遞的工作時間，例如3小時或3小時半。若郵務士在合規作業下，該區段的投遞工作時間依舊超過上述時間，就必須調整；該補充人力就該補充人力。

另外，針對相關主管與第一線投遞士，應聘請專業講師，開設「了解何謂熱傷害以及如何進行預防、急救措施」等主題的衛教課程，並由此建立一套足以在發生熱傷害現場，能及時緊急處理的標準作業流程。

在遵守郵政法第一條：「為健全郵政發展，提供普遍、公平、合理之郵政服務，增進公共利益。」的原則下，投遞單位應依據郵資、時效來專人管控當日郵件進、出口量。工會說，應讓郵務士在區信、排信的工作量能合理、不超時；真正成為被勞動法令所保障的工時制勞工。

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政表示，已調整郵差作業時段，一早9點就可以出班投遞，基本上都能在中午前回到郵局。（圖／記者賴文萱攝）

工會表示，郵務士執行職務時遵守投遞作業規定，若因高溫影響返局時間，投遞單位主管應以親身了解、主動協助的方式來處理。若有主管反而以訕笑、威嚇、辱罵等「職場霸凌」方式來對待，中華郵政應落實「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。

中華郵政副總經理郭純陽表示，目前郵差投遞時間已經做過調整，從原先上午整理郵件、下午投遞，改為郵差一早先處理前一天平信、掛號、限時後，約9點左右就可以出班投遞，大概都能在近中午回到郵局，下午則進行內部郵件作業，讓郵差可以避開夏天最炎熱時段。

另外，針對外勤同仁制服部分，中華郵政也規劃新的設計及材質，讓制服可以更透氣、舒服，目前制服已在進行採購作業，預估下半年應該可以陸續發放。因應天候劇烈變化，後續也會再關注同仁需要的相關必要措施，再進行調整。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
徐永明80萬交保原因曝光！　法官揭6大關鍵理由
快訊／買手搖飲中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布
獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診　嚴重副作用會痙攣昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

大陸為何狂寄「詭異種子」...專家推測電商搞的鬼：商業目的

台灣哪個景點必再去？「第一名超意外」內行認證：此生必去

他開車經「淹水路段」跟著前車走...下秒整輛浮起！網笑：像極了愛情

隨行碼「一掃」進入小巨蛋！萬人演唱會8／8實名制入場

公路總局汛期前完成橋樑檢測　全台1015座跨河、非跨河橋都安全

新航9月起復飛「台北-新加坡」一周三班　最新免費改票規定出爐

110學年度大考簡章發售　學測指考不再寄考試通知、身障生考試時間延長

花火節掏手機！妹子驚見「螢幕凹兩半」變粉餅盒　網笑了：這支超貴

工會喊話中華郵政避「高溫投遞」：郵差是活生生的人，不是機器人

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

大陸為何狂寄「詭異種子」...專家推測電商搞的鬼：商業目的

台灣哪個景點必再去？「第一名超意外」內行認證：此生必去

他開車經「淹水路段」跟著前車走...下秒整輛浮起！網笑：像極了愛情

隨行碼「一掃」進入小巨蛋！萬人演唱會8／8實名制入場

公路總局汛期前完成橋樑檢測　全台1015座跨河、非跨河橋都安全

新航9月起復飛「台北-新加坡」一周三班　最新免費改票規定出爐

110學年度大考簡章發售　學測指考不再寄考試通知、身障生考試時間延長

花火節掏手機！妹子驚見「螢幕凹兩半」變粉餅盒　網笑了：這支超貴

工會喊話中華郵政避「高溫投遞」：郵差是活生生的人，不是機器人

郭彥均曝羅霈穎「生前暖心舉動」　不捨嘆：她是很直接、很棒的人

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

通勤＆兜風都行！女賽車手試駕HONDA「X-ADV」跨界速克達

玉木宏爆當爸！　小6歲愛妻秘密生娃…疫情期停工「拼做人」

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

中職／悍將棒球夏令營　班主任陳金鋒開訓喊話：享受棒球！

《爐石戰記》台韓全明星對抗賽週末火熱開打　三大看點不能錯過

全台第8間！大師兄銷魂麵舖插旗永康街　限定菜一碗爽嗑牛腱心、牛肚、牛筋

郭泰源獲選棒球名人堂　最感謝的人是趙士強

400元有找吃爆和牛！台中水產火鍋超市　龍蝦只要299元彈牙鮮甜

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

比利時工程師「可能在台北時被感染」

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

哈格比雨炸到明天！北部將短時豪雨

更多熱門

相關新聞

郵局包裹外箱尺寸即起增6公分容許值

郵局包裹外箱尺寸即起增6公分容許值

為減少窗口糾紛及計費困擾，中華郵政周一發函給各等郵局，增訂國內包裹採外箱尺寸計費許可差，每件（長+寬+高）合計不逾（含）6公分者（每邊約2公分），得依原較低資費級距計費，即起實施。

報紙來囉！郵差短腿汪飛奔送回家

報紙來囉！郵差短腿汪飛奔送回家

加拿大收來自台灣不明種子　郵局證實了

加拿大收來自台灣不明種子　郵局證實了

領三倍券高峰已過　郵局8/1不加班

領三倍券高峰已過　郵局8/1不加班

三倍券領券高峰已過　郵局周六不加班

三倍券領券高峰已過　郵局周六不加班

關鍵字：

郵差高溫投遞中華郵政

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面