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不滿扣薪算法！首例郵差告贏郵局討回5259元　中華郵政研議普發可能

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▲▼中華郵政,郵局,郵件。（圖／記者張一中攝）

▲不滿請假扣薪規定，基層告贏中華郵政討回5259元薪資。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政員工因不滿公司請假薪資計算規定，向台北法院提出民事訴訟，今年6月中勝訴，成功跟中華郵政討回5259元津貼，台灣郵政產業工會打算據此判例提起集體訴訟，討回內、外勤約2萬名同仁應拿的津貼。對此，中華郵政表示，會就判決書內容加以研究，如果這是一個法律確認的結果，就會加以實施。

根據中華郵政規定，員工每月額外請假天數在5天內，內、外勤同仁除本薪外的相關津貼，得按照全月應發津貼金額發放；但若額外請假天數超過6天以上，就得改按照實際出勤日數計算。

請繼續往下閱讀...

但郵局員工王耀慶認為計算公式不公平，若一個月請假超過6天，會連法定周休的津貼也被多扣，一個月會差約3000元，因此向法院提起民事訴訟。

▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政外勤同仁津貼包含收投加給、駕駛加給、全勤獎金、銀管津貼等。（圖／記者賴文萱攝）

該訴訟判決6月中出爐，台北地方法院判決王耀慶勝訴，中華郵政應給付5259元，成為首宗成功討回應拿津貼的案例。台灣郵政產業工會也打算依照該判決提起集體訴訟，幫所有同仁拿回應得津貼。

對此，中華郵政發言人郭純陽表示，台北地方法院判決中華郵政敗訴，目前公司沒有考慮上訴，因此針對這一案例會配合執行。後續也會就判決書內容加以研究相關適法性及法律衡平性，如果這是一個法律確認的內容，檢討完後就會研議是否普發。

由於內勤同仁津貼包含全勤獎金、銀管津貼；外勤同仁津貼還有收投加給、駕駛加給、全勤獎金、銀管津貼等，中華郵政初步統計，類似情況的員工內勤約有9000名、外勤約有1萬名，總計約2萬人。

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