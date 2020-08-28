母吸毒入監社工助重生　徐薇涵投身社工獲竹市府表揚

▲新竹市政府社會處辦理第四屆績優社工表揚典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

「我永遠記得社工姐姐伸出的那雙手，也因為如此才有今天的我。」新竹市政府社會處今(28)日上午辦理第四屆績優社工表揚典禮，由副市長沈慧虹親臨頒獎，共35名績優社工接受表揚，全場氛圍溫馨活潑。其中，社會處兒少保護社工徐薇涵，榮獲「明日之星」表揚，高中時曾因家庭變故繳不出學費的她，在社工幫助下順利完成學業，這也讓她決心成為社工，站在第一線幫助更多像她一樣的孩子。

沈慧虹副市長表示，為減輕社工負擔，市府從103年的58名社工，增加到今(109)年共101名，更積極配合中央政策，全面調整社工人力薪資結構，以提供社工合理薪資及環境，市府將持續努力，作為社工的堅強後盾。社會處李季縈處長表示，今年績優社會工作專業人員，分為「明日之星獎」、「直接服務卓越貢獻獎」、「間接服務卓越貢獻獎」、「傑出領導獎」和「資深敬業獎」5個獎項，共有35名績優社工接受表揚。

「明日之星獎」共11人獲獎，分別是徐薇涵、陳禹晴、葉姿妤、張郁聆、簡三程、張芸榕、彭湘菱、李佳庭、李炘榆、陳思雅及林彥竹。「直接服務卓越貢獻獎」共11名，分別為林盈均、孫立芬、黃盈晨、鄭友芳、劉于綸、黃苡茜、簡宜珊、陳宥谷、陳淑貞、蘇鈺婷及童綉棻；「間接服務卓越貢獻獎」有6名，分別為黃湘茹、連欣儀、謝堯卿、王怡乃、王鳳珠及陳美如。

今天的表揚典禮，副市長沈慧虹致詞時，勉勵所有的社工夥伴們，除了莫忘初衷的社工外，也期盼社工們更能有著有智慧的慈悲，讓個案案家獲得適當的幫助，同時也鼓勵社工們做個幸福、健康又快樂的社工人，活動典禮現場除了多位民間社福單位團體理事長、主任及督導們到場肯定外，陳建名、曾資程、劉崇顯、蔡惠婷、吳青山及陳啓源議員也到場共襄盛舉。

「我永遠記得社工姐姐伸出的那雙手，也因為如此才有今天的我。」榮獲「明日之星獎」表揚的徐薇涵，是市府社會處兒少保護社工，今年27歲的她踏入社工領域2年8個月，不被父親承認，母親因吸毒入監，從小就由親戚扶養的她，對於家庭團圓的感受近乎是零，高中時因繳不出學費由學校通報市府介入，因社工的那雙手，徐薇涵才開始感受到這個世界的溫暖。

徐薇涵更從高中起就搬出親戚家獨立生活，大學與研究所都選擇就讀社工領域，盼能用一己之力回報這個社會，也幫助更多像她一樣的孩子。而在社會處同仁的眼中，徐薇涵是「拼命三郎」，因訪視經常要配合個案的時間，常常忙到半夜都還在處理公務，擔任社工常要一個人涉入充滿未知的環境，同仁不時叮嚀她要注意安全，樂觀的她則笑說其實不會覺得太危險，就是要使命必達完成每次任務。

徐薇涵也分享，她踏入社工界第一次遇到的少女，舉凡中輟、逃家等叛逆行為，讓她成為大家眼中的頭痛人物，但徐薇涵發現少女因曾經歷父母離異、家暴，最後不堪負荷逃家，追求愛情的過程又遇到未成年懷孕，成為社會所無法認同的小媽媽，一再的惡性循環讓少女處在深淵難以脫離，這也讓徐薇涵領悟到兒少之於家庭工作的重要性，讓她選擇踏入兒少保護領域，希望能第一時間幫助這些孩子，預防更嚴重的後果發生。

此外，「傑出領導獎」則有4名，為谷祖慧、邱子芳、謝蕙貞及宋汶玲；「資深敬業獎」為吳淑楨、林世媛及盧惠津等3名。榮獲「傑出領導獎」表揚的谷祖慧，社工年資長達16年，現任社團法人台灣大心社會福利協會總督導，從身障、醫務到兒少，歷經社工、督導到區域總督導職務，谷祖慧說，期許自己能培育出更多優秀社工人才，並於兒少專業領域中拓展與創建兒少服務之多元性與專精化，堅守社工初衷，守護著對於助人工作與領導價值之信念。

社會處表示，面對現今越趨複雜的社會問題，社工們也常處在高壓力、高負荷、高風險的三高的工作環境，市府非常感謝且肯定社工們的辛勞，也相當重視社工人員的人身安全議題，期望透過穩定的薪資結構及友善職場，達到社工人力久任，與市府一同為竹市傳遞更多愛，一起打造幸福友善城市。

▲明日之星獎的徐薇涵社工。（圖／新竹市政府提供）