安倍擬辭首相　振興經濟獲肯定無緣修憲心願

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本首相安倍晉三因宿疾潰瘍性大腸炎惡化，為免影響國政，他打算宣布辭職。安倍創下日本憲政史上最長首相在位紀錄，任內振興經濟獲肯定，但修憲等重要議題仍待解決。

安倍今天下午將近2時（台灣時間1時）進入執政黨自民黨總部與黨幹事長二階俊博會談，之後媒體傳出他大致上已決定要辭職。今天下午3時自民黨將召開臨時黨幹部會議。

8月4日上市的一家週刊雜誌報導安倍7月6日在首相官邸（行政中心）辦公室吐血。當天，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上否認此說。8月17日安倍赴慶應大學附設醫院接受檢查，待了7.5小時，24日再到慶應大附醫，待了約3.5小時，引發外界關注。

▲日媒先前指出，安倍8月接受的檢查是6月接受健檢的追加檢查。（圖／路透）

安倍2006年9月第一次執政時，隔年9月因潰瘍性大腸炎惡化而下台，近日媒體紛紛報導安倍可能又會因健康出狀況而下台。

今天傳出安倍將辭職的消息後，東京都知事小池百合子表示，若此事屬實，那真的很遺憾，包括目前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫問題、東京奧運等，有很多事都會受到影響。

聽到安倍要辭職的消息，執政黨自民黨的許多幹部感到很驚訝表示，包括安倍念茲在茲的修憲問題、被視為日本政府最重要課題之一的日人遭北韓綁架等問題都還沒解決。

副首相兼財務大臣麻生太郎昨晚在東京與前總務大臣佐藤勉等自民黨麻生派的幹部聚餐，日媒指出可能是討論日本今後的國政及「後安倍時代」的人選問題。

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

安倍是執政黨自民黨黨魁，自民黨於2017年修改黨規，將黨魁任期由「連任2屆6年」改為「連任3屆9年」，安倍黨魁的任期到明年9月底為止。

安倍於2006年9月首度當上首相，當時52歲的他是日本二戰後最年輕的首相，後來因健康出問題，執政約一年後下台。2012年9月自民黨黨魁選舉，安倍獲勝，2012年12月眾議院選舉，自民黨從民主黨手中奪回政權，之後自民黨2次黨魁選舉，都是安倍獲勝。

8月24日，安倍擔任首相的天數達2799天，刷新了他的外叔公佐藤榮作連續在任首相2798天（1964年11月到1972年7月止）的紀錄，成為日本憲政史上首相連續在位最長紀錄。

安倍這7年8個月的執政當中，推動所謂「安倍經濟學」（Abenomics），促進經濟成長對策，這包括「大膽的金融政策」、「靈活的財政政策」、「促進並發展民間投資」等所謂的安倍「三支箭」。

此外，安倍在2014年4月將消費稅由5%調漲到8%；2019年10月調漲到10%，成為首位任內2度調漲消費稅的首相。

在安全保障政策方面，安倍主張「積極的和平主義」，2015年通過包含部分容許行使集體自衛權的安全保障相關法。

▲ 日本首相安倍（左）及美國總統川普（右）。（圖／路透）

在外交領域方面，安倍與美國總統川普建立親密關係。另一方面他喊出「戰後外交總結」口號，要處理北方領土問題，但仍停滯不前。而被列為「政權最重要課題」的日本人遭北韓綁架問題至今也原地踏步。

最重要的修憲議題是安倍長年的心願，目前還無進展。他曾數度重申要修改日本和平憲法，將自衛隊明確寫入憲法第9條，確認自衛隊的地位。日本國內保守派將美國起草的和平憲法視為日本二戰戰敗的恥辱。反對者則認為沒有必要。

安倍一直希望將自衛隊的存在寫入和平憲法第9條，確認日本擁有軍隊。目前，該條款承諾放棄戰爭，禁止日本擁有軍隊。

安倍長期執政，被在野黨批評的爭議也多。像是安倍本身或其妻被質疑牽涉其中的學校法人「森友學園」、「加計學園」風波、安倍主辦的「賞櫻會」被質疑假公濟私也一一浮現。

在防疫方面，日本自從年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情以來，安倍4月宣布每戶發放2片布口罩的措施被揶揄是「安倍口罩」（Abenomask）；他拍攝呼籲民眾「宅在家」的居家影片上傳社群網站後也受到批評。

因防疫工作不受民眾肯定，內閣支持率下降，朝日新聞5月的民調顯示，安倍內閣支持率跌至29%，創安倍第二度執政以來的新低紀錄。