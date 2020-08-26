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好政策變卦！安心旅遊若不追加預算⋯旅遊業憂：恐「賠光又欠債」

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲近日國旅人潮大爆發。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅大爆發，交通部觀光局推出的安心旅遊補助面臨經費不足的窘境，恐須減少補助或提早結束計畫。對此，旅遊業界相當擔憂，領不到補助款，業者不只血本無歸，恐還債台高築，若不追加預算補救，雪中送炭的好政策將弄巧成拙，造成雪上加霜的後果。

旅行業國民旅遊發展協會理事長朱永達表示，疫情期間，所有的國旅業者已是風中殘燭，由於政府推行安心旅遊補助的美意，讓國旅綻露一道曙光。如今卻因預算用罄，將使得期約型讓利接團的國旅業者，因為領不到補助款，而衍生出團體接的越多，虧損越大的窘境。

請繼續往下閱讀...

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲安心旅遊補助已有百萬人申請，預算面臨不足窘境。（圖／記者李宜秦攝）

朱永達表示，安心旅遊提早喊卡，業者不僅將要面臨血本無歸的困境，還要面對即將債臺高築的困苦。原是雪中送炭的好政策， 若不以追加預算來補救，可能弄巧反拙成為雪上加霜的後果。

朱永達表示，希望政府「幫人幫到底，送佛送到西」，徹底執行安民的好政策，以挽救命在旦夕的國旅業者。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲業者指出，若不追加預算，最後不只血本無歸，還會債台高築。（圖／記者李宜秦攝）

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，針對安心旅遊恐提早結束，業界都非常擔心，由於業者多已讓利給旅客，若無法拿到補助款，恐是雪上加霜。在此非常時期，國境至今尚未開放出國旅遊。而安心旅遊除了能振興全國各地的觀光產業鏈外，更帶動擴大3倍券消費實績，有效緩和觀光產業員工資遣，停業，解散惡化等現象。

蕭博仁指出，旅行業不振，勞工、僱主的肚子更迫切重要，誠懇期盼政府要推動的觀光立國不要淪為口號，更希望政府增列預算，完成補助工作，協助旅遊業者共同撐過疫情。

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