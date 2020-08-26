再籌16億補助國旅！林佳龍喊話：紓困3.0不通過⋯「安心旅遊」恐斷炊

▲近期國旅人潮大爆發。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊補助計畫經費出現短缺，交通部表示，國旅補助恐減少金額，甚至提早喊卡，消息一出旅遊業界憂心忡忡。交通部長林佳龍今（26）日表示，交通部已籌措到16億的經費，將繼續投入補助計畫，至於補助金額、辦法等，則請觀光局研議是否修正。

林佳龍表示，安心旅遊計畫編列39億元，原打算於9、10月啟動，不過由於國內防疫成績亮眼，疫情和緩，為了振興國旅景氣，計劃提早開始，導致現在出現經費不足的窘境。

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▲觀光局推出安心旅遊補助計畫。（圖／觀光局提供）

林佳龍指出，安心旅遊帶來很大的加乘效應，搭配三倍振興券，產生了10倍以上的觀光產值，觀光產業逐漸復甦，宜花東、外島等地擠滿旅客，如今連中北部也開始有旅客回流，觀光飯店逐漸有旅客訂房，可見計劃成功。

林佳龍表示，由於預算有限，錢必須花在刀口上，已請觀光局評估，是否針對補助金額、辦法修正，如減少補助費用、只針對平日補助、加碼補助改為一般補助等，目前交通部已籌措到16億的預算，將持續投入補助，盼能不中斷安心旅遊補助。

▲安心旅遊補助計畫經費告急。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，觀光局將提出多樣方案，最後交由行政院評估，若立法院及早通過紓困3.0，就可無縫接軌，讓旅遊補助計畫繼續實施，對業者、消費者而言也更好。