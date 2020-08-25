　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

離島貨運添新血　富岡漁港碼頭出租案標出...業者將設冷凍艙櫃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導 

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地(A1-a1)出租案」，歷經3個月辦理採購公告及實質審查程序，25日宣布由瀚明企業有限公司得標。台東縣府農業處表示，廠商需於簽約日起30日內備妥自有船舶及辦理相關航運程序後履約，預計10月應可投入營運。

台東縣長饒慶鈴指出，該廠商提出的各項服務計畫獲得委員一致肯定，除了允諾託運物種更多元之外，並將加入冷凍艙櫃，提供需凍存的物品輸運，台東縣府做好履約詳實管理，相信未來會是標竿學習的典範。

許家豪指出，針對「富岡漁港貨船碼頭暨土地(A1-a1)出租案」，縣府農業處祭出低權利金，期盼吸引更具競爭的優質船舶業者投入競標，讓離島居民的托運服務能夠更有制度及保障。

共有3家業者投案參加評選，農業處為求公平、公正、公開，特別邀請離島代表及各項領域的委員成立評選小組，逐項審查廠商服務建議書及簡報內容，最後「瀚明企業有限公司」獲得多數評選委員的認定，成為優勝廠商。

評審委員一致認為瀚明公司曾獲交通部航港局多次獎項、在貨運營運管理的經驗豐富、承諾夏季每月至少10個航次，最重要的是願意明定收費標準、提供各項離島公益事務服務、備有船舶碼頭席位環境維護點檢表、雇用員工及培訓流程詳實及備有培訓課程等提案，是獲得勝出的關鍵因素。

►韓國美美妍氣墊粉餅送唇筆

►二手票券豐富你的生活

▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

ET快訊
七夕衝一波！　這3星座告白最容易成功
台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險
快訊／台中警察突遭持刀揮砍！　送醫搶救中
甄子丹、任達華女兒同框「激短裙露纖細長腿」　網喊：岳父！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵皮鋼構工廠遇火警難搶救　雲林縣長率相關局處聯合訪查

農業界的「化骨粉」　減少605噸有機污染排放河川

離島貨運添新血　富岡漁港碼頭出租案標出...業者將設冷凍艙櫃

中央、地方毒品防制不及格　台南藍軍批防毒拿不出擬真毒品宣導教育模型

七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

做田絕不浪漫　內埔青農羅秉諺靠實力種有機小黃瓜

屏東翁深夜開車遛3犬突熄火　警助推路旁...這隻「不領情」一直叫

疼惜基層！　黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

太惡劣！拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻　國二生求助警所保住萬元

「萬人血清」試劑驚傳用陸貨！　彰化衛生局公布來源：台大提供

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

鐵皮鋼構工廠遇火警難搶救　雲林縣長率相關局處聯合訪查

農業界的「化骨粉」　減少605噸有機污染排放河川

離島貨運添新血　富岡漁港碼頭出租案標出...業者將設冷凍艙櫃

中央、地方毒品防制不及格　台南藍軍批防毒拿不出擬真毒品宣導教育模型

七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

做田絕不浪漫　內埔青農羅秉諺靠實力種有機小黃瓜

屏東翁深夜開車遛3犬突熄火　警助推路旁...這隻「不領情」一直叫

疼惜基層！　黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

太惡劣！拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻　國二生求助警所保住萬元

「萬人血清」試劑驚傳用陸貨！　彰化衛生局公布來源：台大提供

2女爭一男！歐陽妮妮被飆罵神經病　張書豪溫柔護女友記經期

雲林聯合徵才週六登場　逾8成屬在地工作...首設「身障求才專區」

「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

人家不依！2歲弟討親被拒心碎　小倆口「背對背」賭氣笑翻媽

好像看過？詹皇、JR防守溝通有誤互看攤手　神經刀平Kobe季後賽三分紀錄

邱品齊／2020防曬產品市場新趨勢　防曬產品怎麼挑？配方如何看？

房間傳求饒聲「不要殺我！」喊一下午…民宿老闆娘嚇壞　房門一開尷尬了

PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」！罕見解放北半球　反骨男孩全員見證

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

獨／彰化田邊洗垃圾車！清潔員：去檢舉啊

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

萬人血清試劑用陸貨？衛生局公布來源

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

91歲老父　請子代立《參戰聲明書》

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻

埔里男持刀殺老友後自殘釀1死1重傷

三重爸8樓爬窗摔死！鄰驚見2隻腳在外面

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

彰化萬人血清檢測　報告突然喊卡

更多熱門

相關新聞

巴威遠離　24日台東離島航班出爐

巴威遠離　24日台東離島航班出爐

今年第8號輕度颱風巴威逐漸遠離台灣，東航公司公布，24日台東離島航班資訊，綠島至蘭嶼，無航班、富岡至綠島航線：正常開航，預計開航18航次、富岡至蘭嶼航線：正常開航，預計開航6航次、後壁湖至蘭嶼：正常開航，預計開航8航次。

即／23日富岡、後壁湖至蘭嶼16航次全數取消

即／23日富岡、後壁湖至蘭嶼16航次全數取消

快訊／巴威過境掀長浪！綠島3潛客驚恐困海中

快訊／巴威過境掀長浪！綠島3潛客驚恐困海中

即／離島蘭嶼4船班取消　770旅客行程受影響

即／離島蘭嶼4船班取消　770旅客行程受影響

離島票改班加收改票費　金馬澎立委齊喊卡

離島票改班加收改票費　金馬澎立委齊喊卡

關鍵字：

離島 航運 綠島

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面