離島貨運添新血　富岡漁港碼頭出租案標出...業者將設冷凍艙櫃

▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地(A1-a1)出租案」，歷經3個月辦理採購公告及實質審查程序，25日宣布由瀚明企業有限公司得標。台東縣府農業處表示，廠商需於簽約日起30日內備妥自有船舶及辦理相關航運程序後履約，預計10月應可投入營運。



台東縣長饒慶鈴指出，該廠商提出的各項服務計畫獲得委員一致肯定，除了允諾託運物種更多元之外，並將加入冷凍艙櫃，提供需凍存的物品輸運，台東縣府做好履約詳實管理，相信未來會是標竿學習的典範。



許家豪指出，針對「富岡漁港貨船碼頭暨土地(A1-a1)出租案」，縣府農業處祭出低權利金，期盼吸引更具競爭的優質船舶業者投入競標，讓離島居民的托運服務能夠更有制度及保障。



共有3家業者投案參加評選，農業處為求公平、公正、公開，特別邀請離島代表及各項領域的委員成立評選小組，逐項審查廠商服務建議書及簡報內容，最後「瀚明企業有限公司」獲得多數評選委員的認定，成為優勝廠商。

評審委員一致認為瀚明公司曾獲交通部航港局多次獎項、在貨運營運管理的經驗豐富、承諾夏季每月至少10個航次，最重要的是願意明定收費標準、提供各項離島公益事務服務、備有船舶碼頭席位環境維護點檢表、雇用員工及培訓流程詳實及備有培訓課程等提案，是獲得勝出的關鍵因素。

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▲離島貨運加入新血。（圖／記者楊漢聲翻攝）