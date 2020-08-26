林佳龍才掛保證⋯補助經費就不夠用！旅行公會：「觀光立國」勿淪為口號

▲花東湧入大量國旅旅客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部7月起推出安心國旅補助，截至8月中旬已有逾400萬民眾參與，使原先要用到10月底的39億元預算，最快9月上旬就會用完。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，希望交通部推動的「觀光立國」政策，不要淪為口號，盼行政院增列預算，補助如期實施到10月底。

交通部觀光局7月起推出安心旅遊補助，自由行旅客每房每晚可補一次1000元、團客每人每晚可無限次補700元，離島另外加碼，自由行再補一次1000元、團客每晚1200元。

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▲觀光局推出安心旅遊補助。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長林佳龍7月底曾與旅行公會掛保證，強調「安心旅遊是政府的政策，預算不足的部分我會去想辦法」，也呼籲業者要一起加油，不需要太過擔心。

觀光局副局長周廷彰6日曾表示，總預算39億元中，7月約已用了3成預算、11.7億元，共約300萬人次申請使用補助，據觀光局統計，安心旅遊團客、散客7月使用經費已達17.6億元，佔比總經費39億元約45％。

周廷彰指出，由於正值暑假期間，散客比例較多，預計暑假過後，遊客數會減少，散客比例也會下降，屆時將以老年人出遊團客為主，他當時聲稱，補助預算應仍夠用，安心旅遊補助一定會如期舉辦到10月底。

然而短短不到一個月內，事情即出現變卦，交通部昨日表示，預算恐9月上旬就用完，觀光局對此已擬定包括爭取預算加碼、補助額度減半、以及補助提早截止3方案，全力向交通部、行政院及立法院爭取，但若水位無法回補，補助也恐將被迫提早結束。

▲截至8月中已有400萬人使用國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

蕭博仁表示，針對安心旅遊恐提早結束，業界都非常擔心，由於業者多已讓利給旅客，若無法拿到補助款，恐是雪上加霜。在此非常時期，國境至今尚未開放出國旅遊。而安心旅遊除了能振興全國各地的觀光產業鏈外，更帶動擴大3倍券消費實績，有效緩和觀光產業員工資遣，停業，解散惡化等現象。

蕭博仁指出，旅行業不振，勞工、僱主的肚子更迫切重要，誠懇期盼政府要推動的觀光立國不要淪為口號，更希望政府增列預算，完成補助工作，協助旅遊業者共同撐過疫情。