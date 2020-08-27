以為是鬼臉！家樂福LOGO「藏大C露神祕微笑」涵義曝　他驚呼：有點衝擊

▲家樂福。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

來自法國的大型零售商「家樂福」在台灣幾乎隨處可見，紅、白、藍3配色的LOGO也已深植人心。不過日前就有人發現，家樂福的LOGO設計別出心裁，除了「Carrefour」的字首是C之外，整個LOGO的白色處也呈現一個大大的C，完美貫穿企業的經營理念，而原PO也不禁直呼，「有點衝擊！」

臉書粉專「複製文圖書館台灣特別行政區苗栗國加盟」發文寫道，家樂福的LOGO可說是從小看到大，看了這麼多年，「我今天竟然第一天意識到家樂福的LOGO是一個『C』，有點衝擊！」

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▲家樂福的LOGO很有巧思，整體呈現C的樣貌，『福』還藏有一個笑臉。（圖／記者曾筠淇攝）

不少網友看到貼文後，也紛紛留言回應，「我一直以為是頭往右歪看到的鬼臉」、「我以為是單純的箭頭」、「我一直以為是賣場推車扣環」、「我以為是拼圖」、「視覺衝擊啦」、「我以為是船錨」、「我現在才看到」；另外還有眼尖網友表示，「那你知道『福』那邊有一個笑臉嗎」、「家樂福的福，下面那個田是一個笑臉」。

此外，也有網友補充一些特別的LOGO設計，「這個（Fedex）則是有藏一個小箭頭，在Ex裡面」、「（2018台中）花博LOGO也有圖地反轉（藏有人形）」。

▲Fedex的「EX」藏了箭頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲台中花博LOGO藏人形。（圖／翻攝自Facebook／2018臺中世界花卉博覽會 Taichung World Flora Exposition）

據悉，家樂福的LOGO以紅、白、藍3色組成，雖然看似簡單，卻富具意義，這個標誌自1966年首次亮相，整體設計概念取自於「Carrefour」的字首C，右端延伸一個藍色箭頭，左端同時也有個紅色箭頭，兩者象徵著四面八方的客人會朝著「Carrefour」聚集。

「Carrefour」是家樂福母公司的法國名，台灣翻譯為家樂福，名字則是取「家家快樂又幸福」的涵義，同時也呼應了整個企業的經營理念。