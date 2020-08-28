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雲南「野象」進村又釀一死　村民：生存空間受擠壓與人搶食

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▲▼在雲南普洱市境內活動的野生亞洲象。（翻攝自人民網）

▲在雲南普洱市境內活動的野生亞洲象。（翻攝自人民網）

記者陳政錄／綜合報導

雲南鄰西雙版納地區的「人象衝突」難題不斷上演，繼7月有16頭野生亞洲象群於普洱市思茅區活動，造成1人死亡後，雲南省普洱市瀾滄縣委宣傳部8月27日通報，該縣又發生一起野象肇事致人死亡事件，死者屍體於26日上午10時50分在甘蔗田內被發現，是一名48歲男性。

通報內容表示，8月26日上午10時50分，瀾滄縣發展河鄉政府接到亞洲象監督人員報告稱，「在發展河鄉勐乃河村一甘蔗地，發現一具疑似野象攻擊致死男性屍體。」後經權威機構認定，此次遭野象攻擊的死者為羅某，男性，48歲，為發展河鄉營盤村村民，官方正在聯繫保險公司，啟動肇事補償程序。

▲▼瀾滄縣發展河鄉黑山村的野象活動區域警示牌，此前曾出現在瀾滄縣發展河鄉的野象 。（圖／取自紅星新聞）

▲瀾滄縣發展河鄉黑山村的野象活動區域警示牌 。（圖／取自紅星新聞）

事實上，雲南的「人象衝突」事件近年來不斷上演，經陸媒粗略統計，2013到2018年，雲南野象共造成200多起傷亡事件；2017年5月22日，與此次事件同樣地點的發展河村，亦有一名農婦在自家種田時遭野象攻擊致死。

新華社報導，2018年2月，發展河村當地還發生過專門監野象的監測員，被象群攻擊致死的案件，村民表示，「野象經常大搖大擺地侵入他們的村莊，近年來當地已有多人被野象攻擊死亡。」

對於野象傷人和活動地點遷移，發展河鄉林業服務中心負責人楊正強過去接受《紅星新聞》採訪時說，這是因為野象曾經的活動地帶，被開發成了打農藥的橡膠林，象群之所以遷徙，是生存空間遭受擠壓的緣故。他說，「它們之前還偶爾回去，一年只在發展河鄉待10個月左右，後來基本不回去。」

報導指，肇事象群原來在雲南省普洱市瀾滄縣糯扎渡鎮、西雙版納州勐海縣勐往鄉活動，後來遷移到瀾滄縣發展河鄉的黑山村、勐乃村小河邊寨子附近及勐海縣的勐阿鎮活動，瀾滄縣委宣傳部表示，已新增野生亞洲象監測員9位，加強預警；黑山村大象監測員楊所且說，象群先是破壞農作物，後慢慢發展到進村搶食。

雲南省委宣傳部24日就曾發出象群遷移警告，表示近日由16頭野生亞洲象組成的象群，進入雲南省普洱市思茅區倚象鎮大寨村，該象群於今年7月在思茅區南屏鎮大開河村造成1人死亡，危險係數較大；但該象群是否與瀾滄縣發展河鄉26日死亡事件象群有關，仍待有關單位排查。

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▼先前曾出現在瀾滄縣發展河鄉的野象 。（圖／取自紅星新聞）

▲▼瀾滄縣發展河鄉黑山村的野象活動區域警示牌，此前曾出現在瀾滄縣發展河鄉的野象 。（圖／取自紅星新聞）

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