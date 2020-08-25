宣傳畫驚現「真空裝」白族姑娘！官方連夜畫上衣服　反被酸：齷齪

▲ 宣傳畫白族少女被網民戲稱無穿內衣 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

藝術的定義因人而已，雲南大理的宣傳壁畫近日就引發熱議，有網友投訴稱畫上的白族女子疑似沒有穿內衣，「請把內衣給這位白族姑娘穿上。」隨後官方迅速整改，不過此事也引發微博網友熱議，紛紛表示「哪裡不當？」、「大衛雕像瑟瑟發抖」，但也有人認為，「不改之前確實辣眼睛」。

雲南大理白族作家施懷基，近日接到網民轉送的影片，認為當地宣傳壁畫上的白族女子外衣解開鈕扣，胸部外形過於逼真，疑似沒有穿內衣，表示「請把內衣給這位白族姑娘穿上」。

▲官方下令整改後，白族姑娘被連夜畫上衣服 。（圖／翻攝自微博）

隨後，大理鎮迅速開展核查，並對宣傳畫做出了整改，連夜給畫上的女子「穿上衣服」。有知情民眾表示，據說是施工方想搞藝術，但畫上的穿著不是白族的習俗，「白族姑娘穿著都很保守」。施懷基23日再次發文，「改過來的白族姑娘好看多了。」

此事也在微博掀起熱議，有民眾認為投訴是小題大做，「只能說齷齪的人眼裡只能看到齷齪」、「不是作者畫的髒，是舉報的人心不乾淨」、「大衛科波菲爾嚇得趕緊去穿了條內褲」。但也有人表示支持，「不改之前確實辣眼睛」、「有則改之 無則加勉 優秀！」。