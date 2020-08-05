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女大生獨遊西雙版納！消失24天「山林挖出屍體」　父知兇手崩潰：一起報的案

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▲家屬認為李倩月十分理性，不會特別情緒化。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

對剛大學畢業、22歲的李倩月來說，人生才剛剛開始，然而她上月8日與同居男友吵架後，隔天獨自前往雲南西雙版納散心，之後就人間蒸發24天，就在親友都著急尋之際，警方揭露這竟是一起兇殺案，而犯人正是她的洪姓男友！死者父親透露，當時洪男還陪自己一起去報案。

▲林倩月失蹤前的監視器畫面。（圖／翻攝微博）

李倩月失蹤前與洪男居住在南京一處小區內，她上月8日與男友發生激烈爭吵後，第二天上午離家出走，其後下落不明。詭異的是，當時洪男還稱找不到女友，去通知了李倩月父親，之後陪同一起去報案。

然而警方3日調查發現，兇手正是洪男和他的2個同伴，3人於7月9日從南京前往雲南猛海縣，深夜時將李女誘騙至郊外的山林中殺害，當場就將屍體埋起來。目前，警方已於3日順利尋獲李女遺體，案件還在偵辦中。

李倩月的死讓親友崩潰不已，母親更是因此臥床不起，而她為何會一個人前往邊境，令身邊人非常不解，因為認識她的人都認為，她不可能會一個人前往西雙版納。在父親李勝的眼中，李倩月是一個懂事的女孩，儘管成績一般但做事很有分寸，以前也從未有過突然與家人失聯的情況。

▲李倩月外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

李倩月友人則透露，她儘管性格外向，對於自己認准的事很偏執，但她不是一個很獨立的人，總會拉上人陪著自己，她曾有一次與男友吵架，隨後賭氣從揚州去了南京，但當時依然沒選擇一個人離開，而是拉上朋友一起，「在當初那樣的情況下，她都不願意一個人走。這樣的性格，怎麼可能一個人去那麼遠的地方。」

好友無法接受，活生生的李倩月就這麼永遠消失，也無法想像到底是怎樣的原因，會讓人對她下毒手，「她或許會有小脾氣，但並不是那種會讓人討厭的人。」

對於李倩月的男友洪男，死者親戚透露，這個男生經常出差，曾自稱在保密單位上班，在李倩月失蹤後，洪男曾聲稱家裡丟失了數萬元人民幣，「他意思是李倩月拿了錢，然後走了。」

▲▼ 南京失聯遇害女生 。（圖／封面新聞）

▲李倩月生前的社群賬號 。（圖／封面新聞）

該親戚表示，她與洪男雖然見面次數不多，但能感覺出這是一個「可怕的人」，「在跟他聊天的時候，會很明顯感覺到他是一個很極端，很偏激的人。」她曾勸過李倩月，不要和這個男人在一起，但李倩月最終沒有聽她的，「他們兩經常為了小事吵架，有時甚至為了誰先洗漱都會吵架，我勸過她離開那個人，她沒聽。」

父親李勝與李倩月最後一次見面是在端午節，當時女兒還帶著洪男回了老家，全家一起吃了頓飯，兩人說是在地鐵上認識的。李勝萬萬沒想到，當初的那個男人，竟然會在1個多月後，奪走自己女兒的生命。

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