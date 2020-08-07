曾炫耀官二代男友「又高又帥」　21歲正妹準備結婚...1個月後慘死路邊！

▲南京失聯女大生遺體已找到 。（圖／翻攝自點時）

記者劉亭／綜合報導

南京21歲女大生月月（化名）前往雲男西雙版納遊玩後失聯，遺體4日被找到，而兇手正是她的男友洪某，得知真相後，月月家人全都不敢置信。月月的表哥透露，家人已經開始想婚事。

雲南勐海警方通報，洪某與張某光、曹某青在南京合謀，之後洪某留在南京，張某光、曹某青前往勐海縣，並於7月9日晚將月月誘騙至該縣城郊外的山林中殺害並埋屍。

月月表哥透露，月月是家裡唯一的女孩，也是舅舅的獨生女，從小就非常聽話，惹人疼愛，人很乖巧懂事，也很獨立自主，還沒畢業就開始打工賺錢，因為要趕畢業論文才辭職。

▲南京失聯女大生遺體已找到，男友洪某父親身分也被曝光 。（圖／翻攝自封面新聞，下同）

表哥也表示，月月是很認真的人，在服飾店打工時，有時為了拍實穿影片，多賺點錢，甚至還會加班到凌晨1、2點，除此之外她還報名了韓文、日文班，希望之後可以有更好的發展。

而對於網路上流傳，月月拿男友的錢等傳聞。表哥則反駁，家裡很疼月月這唯一的獨生女兒，家裡對於她想做的事情都很支持，「特別是在經濟上有什麼需求的時候，是絕對不可能讓她去跟男朋友要錢的。而且我們家的家教也是很嚴的，並不會出現網上所說的找男友拿了幾萬元的事情」。

家人們在得知月月戀愛消息之後，一開始都勸她慢慢來不要急，直到今年端午節帶男友回家與親戚們見了面，家人們也才接受了這段戀情，並開始想著兩人結婚的事情。

表哥回憶，月月曾經向他介紹，男友「長得高高大大的，還很帥，在南京還有些企業」。而他雖然沒有見過本人，但家人先前對這名男友評價還可以，感覺都滿高興的。

不料月月才過1個多月就失蹤了，而犯人正是這名洪姓男友。在警方尋找月月時，洪姓男友一直在南京，積極協助家屬尋人，因此家人根本從來沒有懷疑過他，月月的爸爸還曾幫忙洪某講話，希望輿論不要給洪某太大壓力。

月月的父親表示，這兩天才得知，洪某的父親是南京司法局的一名領導，希望女兒遇害案相關調查能公平公正。南京市司法局回應，洪某的父親確實是該局的一名處級幹部，目前正常上班。

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