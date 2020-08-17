新冠病毒來自雲南礦井？科學家挖8年前「詭異巧合」　清理蝙蝠糞2周染病亡

▲ 研究人員試圖追查新冠病毒的起源 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠病毒起源迄今仍沒有一個定案，但根據科學家最新論述，病毒可能源自距離武漢1600公里以外的雲南省，因為早在2012年，當地負責清理蝙蝠排泄物的礦工染上類似肺炎的疾病，6人之中有3人因此病逝，且出現的症狀與新冠肺炎極為雷同。

綜合太陽報、每日郵報報導，雲南省墨江煤礦當年指派礦工負責清理蝙蝠糞便，為期2周，但有6人感染類似於肺炎的病毒，其中3人因此病逝。

據負責治療生病礦工們的醫師李旭（Li Xu，音譯）撰文的論文，這群礦工們出現高燒、乾咳、四肢疼痛等症狀，時而伴隨頭痛，且在後續的治療當中，也使用呼吸器、抗凝血劑、類固醇及抗生素等。

病毒學家萊瑟姆（Jonathan Latham）及分子生物學家威爾遜（Allison Wilson）坦言，這些症狀都與新冠肺炎（COVID-19）相關症狀非常相似，「這一切所包含的證據，讓我們開始重新思考我們之前所知道的新冠疫情起源。」

報導提到，在病毒學家鍾南山的監督之下，礦工們接受肝炎、登革熱及愛滋病毒檢測，相關單位把染病礦工的組織樣本送往武漢實驗室。根據科學家觀察，感染源是一種類似SARS的冠狀病毒。

萊瑟姆及威爾遜認為，此一病毒是在礦工體內進化而來，高度適應人類。