打館嫌犯投案完美SOP流程！律師3點分析「背後有勢力」　網：類似早期黑道案

▲劉男犯案後，帶著槍支到警局自首。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

館長（陳之漢）28日凌晨於林口的自家健身俱樂部被劉男埋伏，近距離身中槍擊3彈，1槍貫穿右臂再擊中右大腿，雖然送醫治療後暫無生命危險，但驚險過程仍令外界震驚。臉書粉絲專業「巴毛律師混酥團」發文，「開槍者看起來，不像有辦法短時間弄到槍的人，這背後沒有別的勢力操作，我不相信。」

「巴毛律師混酥團」今（28）日在臉書粉絲團，針對館長中槍一事發文，開槍者劉男看起來，不像是有辦法短時間弄到槍的人，且「台灣人十個有九個，到警察局都覺得不用請律師，自己先嘴一波，苗頭不對再說，然後今天這個嫌犯竟然知道要自首，還知道要保持緘默等律師，跟我說這背後沒有別的勢力操作，我不相信。」

貼文一出後，網友在底下留言，認為嫌犯事後的處理程序，專業到不合乎常理，「雙手持槍動作滿標準的，特意等人坐上車無法閃躲才衝去開槍、開槍過程沒有移動打完就閃，這跟我說是臨時起意」、「如果是理律接案，我也不會覺得意外」、「感覺就是專業搞事情的」、「看他開槍姿勢很標準，應該是故意不打頭」、「你分析的跟我想的一樣，感覺就是在走一個流程」、「跟我一樣大，我還讀法律系，我卻沒自信比他懂程序」。

▲23歲館長狂粉使用槍枝曝光。（圖／記者陳豐徳攝）

也有許多網友認為，嫌犯感覺是買來的，很類似台灣的黑道社會案件，「律師老江湖，從一開始的性騷擾（幌子？）到開槍，最後投案，從頭到尾都是很標準的江湖人士處理道上事情的SOP，如何大事化小、卸責都有藉口」、「未成年是販毒跟搞詐騙車手最好；開槍打大佬，多是這種20多歲的，以前台灣有十大槍擊要犯，專門請大佬吃子彈、綁架資本家政要和家人，年輕時要在道上一舉成名多是這個年紀幹一條大的」。

另外，據本站報導《2次計畫性突襲館長！他列出時間軸「一切順的不自然」 網：明顯有人指點》有網友列出3個疑點，第一個是摸館長這行為明顯是挑釁，即使真的是仰慕館長，也不會預謀性地等對方出現並上前騷擾；第二個是即使被公審，「哪來的槍跟這麼屌的復仇心」，普通人洩憤開1槍就嚇到了，劉男卻連開了3槍，而且都巧妙地避開要害，警告意味相當濃厚；第三個是主動投案時的態度，犯案前還先喝酒壯膽，開槍完第一時間就跑去自首，「連衝動的悔悟、緊張時間感覺都沒有，一切順的不自然。」