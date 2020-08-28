英系大法官佔7成...黨產條例全合憲　國民黨律師：限制在野黨發展

▲國民黨針對黨產條例釋憲結果召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲案28日下午4時將於憲法法庭宣告解釋，司法院15位大法官中，有11名皆為蔡英文提名任用，佔了7成，國民黨早已認定判決「凶多吉少」。國民黨律師、考紀會主委葉慶元指出，黨產條例扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，恐怕也是世界民主國家所僅見。

葉慶元指出，本次聲請案，係因為7位台北高等行政法院的法官認為黨產條例有重大違憲疑義，這7位法官秉於憲政良知，無法依據他們確信違憲的法律繼續審判，才向大法官聲請解釋，國民黨以及全體國民對於承審法官不畏當道而提出釋憲之勇氣，深感敬佩。

葉慶元說，不料，大法官作為憲法之守護者，反而認定黨產條例不違憲，實在令人喟嘆。葉主委強調，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，黨產條例同時踩到三條紅線－以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，恐怕也是世界民主國家所僅見。

行管會主委邱大展表示，在陳水扁任內，早已經對國民黨黨產進行過徹底的清查、追訴，目前國民黨所有的黨產，都是經法院訴訟判斷後，確認合法取得的財產，民進黨是官司打輸了，就乾脆改變遊戲規則，制訂新的法律（不當黨產處理條例），根本是憲政笑話，這些大法官在歷史上會留下紀錄。

▼國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）