館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」：一切都太順

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書）

記者劉亭／綜合報導

館長「陳之漢」28日凌晨2時許在自家健身房前遭劉男埋伏，近距離槍擊身中3彈，1槍貫穿右臂再擊中右大腿，2彈頭卡腿，緊急進行治療。PTT網友列舉3點分析，認為事情不簡單。

由於館長先前就曾自爆，遭到一名男性會員性騷擾，多次拉住他要求「摸一下」狂摸肌肉，最後雙方演變成要互相提告，男方身分更被肉搜。網友認為這件事情是有預謀的，很明顯是挑釁。

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而且這名劉姓男子在性騷擾事情發生後，一般人就算心情不好，怎麼會有槍；他不但有槍，還連續打了3槍，而且相當精準打中了館長的四肢。網友認為，一般人開一槍應該就嚇跑了，因此懷疑是有訓練過的。

▲館長遭槍擊凶器。（圖／記者陳豐徳攝）

接下來，劉姓男子持槍自首，也讓網友覺得事有蹊蹺，甚至感覺一切都是計畫好的。因為一般人喝酒衝動之後做事，應該第一時間會相當驚慌，但男子卻很坦然，幾乎馬上就去自首了，連回家都沒有，一切都太自然了，感覺一定有鬼。

許多網友也紛紛留言，「調查ㄧ下這傢夥背景」、「感覺就有預謀行兇」、「就一定是策劃啊 館長平常得罪的人可多了」、「這肯定預謀犯案啊，各種脫罪計畫都計畫好了」、「三槍都是四肢，這個比員警還準」、「喝酒射擊還可以都只打四肢」。

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