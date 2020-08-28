影／槍擊館長男不滿被肉搜！10天前起衝突：讓我摸一下嘛　酒後埋伏轟3槍

記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨2時在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到槍擊，目前已送林口長庚急救，同時一名劉姓男子「帶著手槍」到警局投案，據了解，他就是先前要館長讓他「摸一下」，最後搞到雙方準備要互相提告的男性狂粉，會份兒開槍就是因為不滿館長態度不佳，而且事情曝光後還被網友肉搜。

▲館長凌晨在林口館遭人槍擊。（圖／翻攝自飆漢臉書）



館長今中彈後馬上開起直播，一旁工作人員也提到就是「那次告性騷擾那個」。林口分局偵查隊長薛光明則表示，投案嫌犯為23歲劉姓男子，身上帶著一把槍還有濃厚酒味，由於劉男戴著口罩，又要等律師到場才願意說話，無法證明是否真為兇手。目前警方積極調閱週遭監視器，詳細案情還有待釐清。

館長本月15日在直播上透露自己被性騷擾，他表示先前有天深夜訓練完在林口場館的器材區，一位男性瘋狂粉絲突然拉住他的手臂，「我當時感覺就非常差」，但是還是好聲好氣的問對方，「請問有什麼事嗎？」對方回答，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長持續給摸5分鐘後無奈說，「夠了吧，還有什麼事嗎？」

▲館長身中2彈。（圖／翻攝自飆漢臉書）

▲館長公布監視器畫面。（圖／翻攝自飆漢臉書）



結果館長15日凌晨又在同一個地方被那位狂粉拉住說，「我要退費」。館長回答他說，「好，那你去櫃台，依照合約的精神去退費」。結果狂粉相當不悅，「唉，你生意這樣做的喔！為什麼沒有人來服務我，為什麼沒有教練來教我？」，又一直跳針「我來這麼久了」館長接著好聲好氣的問，「那你叫什麼名字？」狂粉回答，「我叫什麼名字，不會去櫃台查喔！」館長接著就不悅表示，「你是來多久啦？」狂粉回答，「1、2個月啊！」館長跟狂粉的紛爭越來越激烈，連館內其他的客人也看不下去，朝那位狂粉開嗆。

眼見狂粉情緒快失控，作勢要推館內的一位員工，副總為了保護員工才上前擋住結果推到了對方，狂粉馬上怒吼「你推我，我要告死你們！」。

事件曝光後，該名狂粉傳訊息給健身房主館說館長「加油添醋」，打算開告，館長17日才又公布監視器畫面指出，原本他公開這件事，只是希望大家要尊重別人的身體自主權，結果反而被狂粉說要提告，才找出監視器影片做為證據，「你要告我，我也會告你」，希望該位狂粉會員道歉，否則準備開告求償。

▲▼嫌犯開槍後逃跑畫面。（圖／記者陳以昇攝）

