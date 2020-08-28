快訊／槍擊館長兇手「上次性騷那個」！借酒壯膽埋伏19秒轟3槍　貫穿右腿粉碎性骨折

記者陳以昇、葉國吏／新北報導

館長陳之漢28日凌晨2時在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到槍擊，中槍倒地後立刻開直播，希望他若不幸死亡，大家可以幫忙照顧他的妻兒。館長緊急送醫後身中3槍，其中右腿被子彈貫穿粉碎性骨折，根據了解，目前已有一名23歲劉姓男子投案，而他就是日前騷擾館長的那位男子。

▲館長28日凌晨在林口館遭人槍擊。（圖／翻攝飆漢臉書）

據了解，館長陳之漢28日凌晨仍在林口館直播，疑似要離開時遭一名男子連開多槍，導致其右手、右腿中槍。館長倒地不斷哀嚎，邊抽菸邊要求員工開直播，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的妻兒及媽媽。館長緊急送醫後發現右手、右腳有3個傷口，目前不知道是否有一槍是貫穿傷。

▲館長陳之漢在林口遭槍擊，嫌犯逃跑畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

隨後一位23歲劉姓男子至林口分局投案。根據了解，劉男坦承自己就是日前騷擾館長的男子，因不滿館長當時對他態度不佳，才會決定對館長開槍。28日深夜看到館長座車在門口，劉男便在遠處埋伏等待，見館長出來時，快步跑到門口近距離對館長開槍。劉男投案時身上帶有濃厚酒味，至於槍枝來源警方還要釐清，訊後將依殺人未遂移送。

▼館長曝光監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）