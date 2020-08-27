兩岸爆發衝突的可能性　蔡英文：我們擔心會擦槍走火

▲蔡英文總統應澳洲智庫之邀發表視訊演說及書面提問。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

蔡英文總統日前與澳洲智庫視訊演說時指出，區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」，所以各方必需審慎約束，並保持開放的溝通管道，以避免誤解和誤判，才能避免兩岸爆發衝突。

蔡英文總統是應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）邀請，於「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）系列活動發表視訊演說，並回答書面提問。

智庫提問「兩岸爆發衝突的可能性」，蔡英文指出，因為國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台海情勢。區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」，因此各方保持開放的溝通管道是很重要的，以避免誤解和誤判。

蔡英文強調，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突，期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務，她也要重申致力台海和平穩定的承諾。

蔡英文指出，只要有助雙方互蒙其利，我們樂願與中國協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。「和平」，就是我們致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對臺灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到臺灣的前途要由臺灣人民決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，我們不迴避與北京進行對話。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動。