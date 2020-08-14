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今晚將與韓國瑜一同站台？　王淺秋6個字回應了

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▲▼韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市長補選15日投票，前市長韓國瑜表態力挺國民黨候選人李眉蓁，將於14日20時30分抵達位於台糖物流園區廣場的造勢會場。有消息指出前高雄市新聞局長王淺秋將陪同韓國瑜一同出席，對此，她在14日早上表示，聽到消息後還發訊給韓國瑜，「我怎麼不知道？」

韓國瑜確定參加選前之夜的消息一出後，不少韓粉湧入韓國瑜臉書，留言力挺，其中有人表示，「韓總加油」、「等你好久了，韓國瑜市長，想你了，不見不散」、「一枝穿雲箭，千軍萬馬來相見」、「就等您一句話！一定投3號！」不過，也有人指出，韓國瑜的現身，只會再度引起報復性投票，挹注陳其邁的票數。

▲▼ 王淺秋呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

▲ 前高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者張一中攝）

身為韓國瑜在選戰中的大將以及前高雄市新聞局長的王淺秋，在14日早上的廣播節目中提到，明天將有一場重要的投票，而在今晚有三大天王要尬場，包括蔡英文、柯文哲、韓國瑜，其中看到有媒體的報導中提及，韓國瑜將為李眉蓁站台，前後任高雄市新聞局長，包括王淺秋都會一起陪同。對此，她表示，「我覺得很有趣，我還發了消息韓先生說，我怎麼不知道我要跟你一起站台」，

王淺秋還提及，韓國瑜以前市長身分到現場去站台，有許多正反面的聲音出現，甚至藍軍內部一開始的意見也很不一。對此，王淺秋認為，帶兵之將不言勇，在這一場資源不對等的選戰中，韓國瑜站台的行為只是一個情義相挺的概念。

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