中正紀念堂「民主大道」演出回歸！藝文表演線上線下同步免費欣賞

▲中正紀念堂民主大道演出回歸！「昇平五洲園布袋戲」將於6月7日打頭陣。（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾已經好幾個月無法到現場觀賞藝文表演，如今疫情控制良好，防疫規範逐步鬆綁、藝文活動將可恢復演出，因此中正紀念堂民主大道藝文表演系列活動，也將於6月7日回歸，同時也首次推出線上直播服務，讓不出門的網友也能如臨現場。

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▲中正紀念堂2016年起提供民主大道作為表演舞台，開放藝文團體申請演出。（圖／中正紀念堂提供）

文化部所屬的中正紀念堂，提供民主大道作為表演舞台，開放藝文團體申請演出，自2016年開辦以來已經累積演出近百場，觀眾總人數超過26萬，演出內容包含傳統表演藝術、戲劇、音樂及舞蹈等，相當多元。

▲至今累積演出近百場，觀眾總人數超過26萬。（圖／中正紀念堂提供）

為了讓無法到場的國內外民眾，能身歷其境享受台灣表演藝術張力，中正紀念堂今年首度規劃「藝直播」影音服務，將在演出現場搭設專業設備，線上即時轉播表演內容，是文化部所屬第一個採用同步直播的館所，首場直播將由「昇平五洲園布袋戲」打頭陣。

▲中正紀念堂今年首度規劃「藝直播」影音服務，將在演出現場搭設專業設備，線上即時轉播表演內容。（圖／中正紀念堂提供）

「昇平五洲園布袋戲」成立於1967年，目前已傳承至第二代林政興，此次演出的劇目「打虎英雄傳」揉合傳統與創新，將經典的武松打虎故事重新詮釋，結合環保愛地球的觀念，將在6月7日（週日）下午5點於中正紀念堂民主大道上演出，民眾也可透過官網連結直播平台，或到中正紀念堂FB粉絲團收看。中正紀念堂民主大道藝文表演系列活動節目，也可至官網查詢。