牽手80年登上101！獅子座爺爺慶101歲生日　背影有故事：攏是甲你做伙看

▲高齡101歲的夫妻倆再一次回到101大樓欣賞美景。（圖／台北101提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「看了不只八十冬了。」她為了老伴的生日特別聯繫台北101，也為了這一天，特別去髮廊剪頭髮，她與101歲的高爺爺已經認識了90個年頭，走過彼此人生的每段風景，雖然今年的陽明山已與21歲那年不同，又雖然搭乘的交通工具也已不同，但陪在自己身邊的依舊是彼此。「人生的風景，攏總有你啦。」

高爺爺101歲生日那天，與妻子和子孫們一同到台北101看風景，在最特別的一天，再一次享有台北最美的風景，同時也再一次回顧夫妻倆所走過的人生風景。高太太為了「高空慶生」這天，特別聯繫台北101大樓，為老伴開放101樓，而她也特別去髮廊剪頭髮，打扮了一番。

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▲▼高爺爺與家人一同在台北101慶生。（圖／台北101提供）

「看了不只八十冬了，每次攏總甲你做伙看啦（看了不只80年了，每次都跟你一起看）」，兩人驗證了白頭偕老的浪漫誓言，一同走過人生的每個風景，雖然隨著時代的變遷，大樓一棟一棟的蓋，101樓看出去的景色也略有不同，陽明山早已不是21歲那年的陽明山了，但所幸在自己身邊的還是彼此。

「人生的風景，攏總有你啦（人生的風景，總是有你啦）」，身為家中長男又為獅子座的高爺爺對人友善大方，有著仁慈卻帶點執著的性格，陪伴高太太這件事，就是最執著的證明。高爺爺帶著愛妻看遍風景，他以前總讓對方坐在自己的腳踏車後座，現在兩人雖然改搭捷運，但不變的，是兩人緊牽的雙手沒有鬆開過。

▲往外看出去的風景雖與以往不同，但身邊陪伴的依舊是彼此。（圖／台北101提供）

臉書粉專「台北101」記錄了這段浪漫的愛情，而這個美麗的故事也讓不少網友為之感動，「好感人，能夠情牽那麼久」、「認識九十年，是青梅竹馬、兩小無猜嗎」、「大手牽小手」、「像極了愛情」、「好幸福！好羨慕」、「老伴老伴，老了有伴真好」。