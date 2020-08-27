影／北檢不起訴葛特曼　柯文哲：都來台灣了還沒犯意？

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去控告美籍作家伊森‧葛特曼（Ethan Gutmann）、出版商吳祥輝涉嫌違反《選罷法》以及妨害名譽等案，台北地檢署27日以葛特曼等人並無犯意等理由，決不起訴處分。對於北檢不起訴葛特曼，柯文哲質疑，對方都來台灣了，還算沒有犯意？





▲台北市長柯文哲受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

葛特曼在《屠殺》第9章中，敘述柯文哲在2004年到2008年間，多次到大陸教授葉克膜技術，研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布、涉嫌活摘法輪功學員器官者；在2018年的中文版新書發表會中，葛特曼回答現場人士詢問是否認為柯是「Liar？」葛回答「Yes」。

柯文哲對此十分不滿，提告並親自在2020年7月間到北檢出庭，事後發出聲明強調自己受訪的原意遭扭曲。但檢察官認為，葛特曼應認為已獲柯文哲同意具名出書，又覺得柯文哲態度前後不一，才會在記者會上回覆「Yes」，在記者會後又為柯文哲澄清沒有拿錢仲介器官移植，應無侮辱柯的意圖。至於出版商吳祥輝雖然舉行新書記者會，並刊登廣告指「柯知器官來自法輪功」，則是看過相關內容後的廣告用詞，雖然有誇大之處，但不是毫無根據，因此將2人都處分不起訴。

面對北檢不起訴葛特曼等人，柯文哲27日受訪時表示，檢察官有自己的看法，他會跟律師討論後再來處理。

不過柯文哲也質疑，「你說他（葛特曼）沒犯意？都來台灣怎麼沒犯意？」不過判決重點不是判決，而是下面的陳述，所以跟律師討論後，再決定怎麼處理。