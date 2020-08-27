影／中央未告知捷克代表團訪台行程　柯文哲：早點告知才能早點準備

記者袁茵／台北報導

由於捷克首都布拉格與台北市締結姐妹市，因此布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）將隨捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）參訪團於8月底訪台，卻傳出中央有意要刁難北市，台北市副市長黃珊珊甚至痛批「荒腔走板」。對此，台北市長柯文哲27日受訪時表示，大家互相配合，但以縣市政府角度來講，希望早點告知才能早點準備。





▲台北市長柯文哲受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

針對布拉格市長要來，柯文哲27日在北市受訪時表示，他們今天好像10點才會開會，因為對方不只來台北，還有很多縣市，所以可能還在喬行程，行程確定後，每個縣市才能安排防疫方法。

關於台北副市長黃珊珊針對北市府至今還搞不清楚捷克團行程安排，因此批中央荒腔走板，柯文哲說，「我也不曉得，也許很保密！」但因為有些防疫動作要準備，所以對縣市政府來講，早點告知早點準備，時間太短有些動線不方便。至於時間應該來得及，因為北市應變速度比較快，但早點講早點準備，晚點講緊急準備可以。

至於有沒有覺得被刁難？柯文哲強調，不要老是把人家想得很壞，因為對方是團進團出，特別把一個人拉出來，管理上也是困難，就是大家互相配合。

另外，是否變成捷克訪問團不到北市府，變成柯文哲去旅館與對方會面？柯文哲說，移樽就教，這樣省掉很多麻煩，因為整個旅館動線比較好安排，如果來北市府，為了對方要來，還要整個進行消毒，「很麻煩，乾脆省大家麻煩。」