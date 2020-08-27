高記、銀翼接連挨罰！柯文哲：誠實面對公安問題　別出事又要政府負責

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／台北報導

針對近日北市老字號餐廳因違法營業遭開罰，台北市長柯文哲表示，違建其實講起來算是國恥，畢竟違建不是第一天才出現，如果說關掉就是打擊經濟，但等到火災出事又說政府不負責，所以既然發生大火，就還是誠實面對公安問題，「出事還不是政府要負責！」

柯文哲27日受訪時表示，違建又不是今天才出現，這已經是長期所在，他常常說違建還課稅很奇怪，違建應該是罰金，違建還課商業稅，很奇怪，根本不該營業，這是台灣過去通病，這是在錢櫃大火後，終於開始下定決心把整個台北市該怎做就怎做，既然公安標準沒及格，就要誠實面對所有公安問題。

關於高記跟銀翼，柯文哲提到，高記是房東本來就想都更，結果被要求設立無障礙空間，都想都更了還要做公安設施改變，所以不願意就提前解約。至於銀翼則要給他時間改善，自從發生錢櫃大火後要誠實面對問題，公安標準不能打折扣，該做要做。

被問到關掉這些餐廳會不會影響經濟？柯文哲說，關掉打擊經濟，火災死人又說政府不處理，所以既然發生大火事情，還是要誠實面對公安問題，不能說關掉營業問題就不處理，出事還不是政府要負責。

柯文哲提及，違建最有名的案子就是社子島，社子島一事很困難，但不解決就永遠未解決，違建還是要處理啦！面對問題是解決問題第一步，要讓台灣成為法治國家。

最後關於傳出有20幾家商店要改善，柯文哲說，就是輔導改善，能改就改。最重要的就是人民不要蓋違建，蓋了2萬多件，說查報人民不足，「我想說不要蓋違建就好了。」