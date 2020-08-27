　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被影射仲介器官買賣主角　柯文哲告《屠殺》作者妨害名譽結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲柯文哲赴北檢告葛特曼 。（圖／記者羅志華攝）

▲柯文哲控告葛特曼影射他是仲介器官買賣主角，「是對我個人最大的污辱，也影響台灣國際形象」。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長柯文哲不滿2018年競選連任前1個月，遭美籍作家伊森‧葛特曼在《屠殺》(The Slaughter)一書中，把他形容成摘取活人器官的主角，還在中文版在記者會中，回答提問指柯是「Liar(騙子)」，控告葛特曼和出版商吳祥輝涉嫌違反《選罷法》以及妨害名譽等案，台北地檢署27日以葛特曼等人並無犯意等理由，處分不起訴。

葛特曼(Ethan Gutmann)在《屠殺》第9章中，敘述柯文哲在2004年到2008年間，多次到大陸教授葉克膜技術，研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布、涉嫌活摘法輪功學員器官者；在2018年的中文版新書發表會中，葛特曼回答現場人士詢問是否認為柯是「Liar？」葛回答「Yes」。

▲▼屠殺作者葛特曼來台國際記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲《屠殺》作者葛特曼曾出庭說明訪談柯文哲經過。（資料照／記者呂佳賢攝）

柯文哲對此十分不滿，提告並親自在2020年7月間到北檢出庭，事後發出聲明強調自己受訪的原意遭扭曲，「我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。」

但檢察官認為葛特曼應認為已獲柯同意具名出書，又覺得柯態度前後不一，才會在記者會上回覆「Yes」，在記者會後又為柯文哲澄清沒有拿錢仲介器官移植，應無侮辱柯的意圖。至於出版商吳祥輝雖然舉行新書記者會，並刊登廣告指「柯知器官來自法輪功」，則是看過相關內容後的廣告用詞，雖然有誇大之處，但不是毫無根據，因此將2人都處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
對流一直「長出來」登陸！北台灣午後迎大雷雨　中南部整天都有豪
彰化萬人驗血清報告　感染率出爐
恆述法師欠8000萬高利貸「消失半年現況曝」！張菲、費玉清冷
快訊／花蓮男醉躺台9線　遭小客車輾過慘死
LIVE／萬人血清關鍵報告掀牌　莊人祥、葉彥伯同台公布
被影射仲介器官買賣主角　柯文哲告《屠殺》作者妨害名譽結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女深夜狂飆…慘打滑車尾猛撞電桿！下秒加速急逃　警追查秒聞濃濃酒氣

員警攔贓車開槍打爆16歲少年頭　過失致死二審判5月

路邊臭臭的...屏東警破喵喵工廠扣毒品反應爐　趁運毒車等紅燈前後包夾　

前大林鎮民代表會主席樊俊郁「逃亡10年」...癌症都不敢看醫生！嘉義老家落網

詭異！嘉義男「倒栽蔥」卡狹窄防火巷水溝　頭顱破裂慘死

快訊／花蓮醉男「夜躺台9線」呼呼大睡　遭小客車輾過慘死

彰化短裙女闖平交道…「蹲在鐵軌上」等自強號！目擊駕駛嚇傻狂叭：北七喔

被影射仲介器官買賣主角　柯文哲告《屠殺》作者妨害名譽結果出爐

快訊／桃園平鎮男「懷疑妻外遇」！怒砍8刀奪門逃　女兒返家見媽倒血泊亡

離奇！夫下車拉鐵門「妻後座拿東西」...轎車突往後滑行輾斃夫

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

22歲華航準空姐慘遭聯結車輾斃　招魂擲筊6次才成功...爸媽哭斷腸

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

高雄女深夜狂飆…慘打滑車尾猛撞電桿！下秒加速急逃　警追查秒聞濃濃酒氣

員警攔贓車開槍打爆16歲少年頭　過失致死二審判5月

路邊臭臭的...屏東警破喵喵工廠扣毒品反應爐　趁運毒車等紅燈前後包夾　

前大林鎮民代表會主席樊俊郁「逃亡10年」...癌症都不敢看醫生！嘉義老家落網

詭異！嘉義男「倒栽蔥」卡狹窄防火巷水溝　頭顱破裂慘死

快訊／花蓮醉男「夜躺台9線」呼呼大睡　遭小客車輾過慘死

彰化短裙女闖平交道…「蹲在鐵軌上」等自強號！目擊駕駛嚇傻狂叭：北七喔

被影射仲介器官買賣主角　柯文哲告《屠殺》作者妨害名譽結果出爐

快訊／桃園平鎮男「懷疑妻外遇」！怒砍8刀奪門逃　女兒返家見媽倒血泊亡

離奇！夫下車拉鐵門「妻後座拿東西」...轎車突往後滑行輾斃夫

性感女星慘戀身價14億漫畫家　被小三爆出四角戀情

藏壽司進駐ATT 4 FUN！還有吃到飽燒肉店「神保町」開幕優惠揭曉

女友逼婚買房！失意男壓力巨大「動起歪腦筋」...持刀對奧迪下手

下午茶299元吃到飽人氣爆棚　馬辣火鍋再增開7家門市接客

湖人、快艇投票退出NBA！　本季不再出賽聲援黑人槍擊事件

返校租屋糾紛多！最大爭議在「訂金」　專家：別被「要租要快」蠱惑

小7黑糖珍珠撞奶「買2送1」限量萬組開賣！新推2款漂浮網美飲品

政院公布第二屆黨產會委員名單　現任主委林峯正續任

對流一直「長出來」登陸！中南部整天都有豪雨　北台灣午後迎大雷雨

HowHow「史上拍最差的一支片」點閱卻破265萬　親解背後故事

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

台中女倒車輾老公　搶救不治

快訊／台東金聯世紀酒店凌晨失火　1遊客傷

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

旗下小姐太會賺！29歲酒店經紀遭同行打死

清大男圖書館尻槍！爽完向長髮正妹甩精

成大林光宇7刀刺護理師　判賠150萬

高雄休旅車1秒擊殺！女騎士車毀人噴飛　驚悚畫面曝

快訊／桃園男懷疑妻外遇！怒砍8刀殺死妻

彰化女闖平交道　蹲鐵軌上等自強號

更多熱門

相關新聞

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

近日北市老字號餐廳因違法營業遭開罰，台北市長柯文哲表示，其實台北市建管處多次上門稽查開罰，罰金累積了上百萬，但業者卻不想改，他強調，開罰從來不是我們的目的，當所有的人都遵守法律的規範，才有可能改掉積非成是的違建文化，讓台灣朝著進步前進。

游淑慧公布三倍券優惠成績　批柯文哲：空包彈政策！

游淑慧公布三倍券優惠成績　批柯文哲：空包彈政策！

練兵慘賠千萬　柯P：會不會窮到變衣衫襤褸

練兵慘賠千萬　柯P：會不會窮到變衣衫襤褸

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

七夕曬愛　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

七夕曬愛　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

關鍵字：

柯文哲屠殺葛特曼仲介葉克膜器官買賣妨害名譽選罷法

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

「麥當勞女神」破尺度脫了！

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面