被影射仲介器官買賣主角　柯文哲告《屠殺》作者妨害名譽結果出爐

▲柯文哲控告葛特曼影射他是仲介器官買賣主角，「是對我個人最大的污辱，也影響台灣國際形象」。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長柯文哲不滿2018年競選連任前1個月，遭美籍作家伊森‧葛特曼在《屠殺》(The Slaughter)一書中，把他形容成摘取活人器官的主角，還在中文版在記者會中，回答提問指柯是「Liar(騙子)」，控告葛特曼和出版商吳祥輝涉嫌違反《選罷法》以及妨害名譽等案，台北地檢署27日以葛特曼等人並無犯意等理由，處分不起訴。

葛特曼(Ethan Gutmann)在《屠殺》第9章中，敘述柯文哲在2004年到2008年間，多次到大陸教授葉克膜技術，研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布、涉嫌活摘法輪功學員器官者；在2018年的中文版新書發表會中，葛特曼回答現場人士詢問是否認為柯是「Liar？」葛回答「Yes」。

▲《屠殺》作者葛特曼曾出庭說明訪談柯文哲經過。（資料照／記者呂佳賢攝）

柯文哲對此十分不滿，提告並親自在2020年7月間到北檢出庭，事後發出聲明強調自己受訪的原意遭扭曲，「我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。」

但檢察官認為葛特曼應認為已獲柯同意具名出書，又覺得柯態度前後不一，才會在記者會上回覆「Yes」，在記者會後又為柯文哲澄清沒有拿錢仲介器官移植，應無侮辱柯的意圖。至於出版商吳祥輝雖然舉行新書記者會，並刊登廣告指「柯知器官來自法輪功」，則是看過相關內容後的廣告用詞，雖然有誇大之處，但不是毫無根據，因此將2人都處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開