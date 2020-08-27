北市建管處否認公布20家違規餐廳名冊　「會輔導店家合法使用」





▲高記永康店確定只營業到8月底，引發民眾熱議。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

針對有媒體報導，繼高記、銀翼接連歇業後，北市建管處27日下午要公佈20家違規使用業者，建管處27日上午鄭重澄清，絕無媒體登載違規20家餐廳名冊，更無公佈之說。

建管處表示，依建築法規定，建築物應依核定之使用類組使用，若有變更使用或與原核定使用不合者，應辦理變更使用執照。違者處建築物所有權人、使用人6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除，以往建管處依建築法第91條裁處違規使用案件，均係裁處6萬元以上至30萬元以下罰鍰，若遲不改善則連續處罰。

建管處提到，為避免類似場所發生公安意外時，外界對於市府是否有執法不力疑慮，針對若干歷經多次裁罰仍未改善的違規使用場所，建管處已修正裁罰程序，除明定限期改善時程外，不論是大型違規停車空間或特定商業場所，經連續重罰二次時，即告知屆期仍不改善即重罰30萬元並斷水斷電，藉以扼止違規業者「以拖待變」的僥倖心態。

建管處強調，近日經建管處函告屆期不改善將斷水斷電的場所（包括和碩、高記），已紛紛尋求改善之策，且目前均已辦理停業、拆空或恢復原狀。

建管處表示，裁罰違規使用並非行政目的，爾後將加強輔導店家合法使用，凡經裁處且預計執行斷水斷電之場所，業者得提送改善計畫至「建築爭議事件評審委員會」審議，藉由公開透明的合議機制，在兼顧法理情的前提下，酌予個案合理的改善期程、指導適切的解決方法，亦可減少協調，節省社會成本丶提昇行政效能。