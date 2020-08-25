鄰居聞惡臭驚見「4具腐爛屍體」　最小死者才5歲...凶手竟是多年好友！

HT Bantai Teman Masa Kecil Berikut Istri dan Dua Anaknya Demi Punya Mobil https://t.co/SlW7MYmYtN #DariSuara — suaradotcom (@suaradotcom) August 22, 2020

記者李振慧／綜合報導

印尼中爪哇省近來發生一起滅門命案，一名男子因為聞到鄰居家傳來惡臭，上門查看發現對方一家四口居然已成4具腐爛屍體，其中2名死者的年紀僅10歲與5歲，而諷刺的是，警方追查後發現凶手竟然是死者從小一起長大的好朋友。

這起慘案21日發生在蘇科哈焦縣(Sukoharjo)巴基區(Baki)的杜威村(Duwet)，4名死者為一家人，分別為42歲爸爸蘇蘭托(Suranto)、36歲媽媽斯里(Sri Handayani)與2名分別只有10歲與5歲的年幼孩子，其中爸媽被人發現倒在客廳，小孩則陳屍在房內。

警方調查發現，殺害這一家人的凶嫌竟然是長年好友，被稱為HT的41歲男子從小與蘇蘭托一起長大，卻因為覬覦對方財產便動了殺機。警長帕蒙卡斯(Bambang Yugo Pamungkas)表示，案件實際發生時間為19日凌晨，凶嫌在廚房拿起菜刀犯案，後來將死者的汽車拿去典當，用來幫自己還債，目前被控謀殺與搶劫罪，罪成將面臨無期徒刑。

▼造成滅門血案的凶手，竟然是死者好友。（圖／示意圖／視覺中國）

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