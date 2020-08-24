島上屍骨鋪地！失落「死人島」真面目曝光　碎棺木溢出200年屍臭…外景主持嚇瘋

▲英國一處「死人島」全是沖刷上岸的人骨。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

在看似文明的世界中，仍有許多「被遺落的角落」，沒有被人類挖掘發現，英國肯特郡海岸附近有一座小島，但卻遲遲沒有人願意打理，該島隸屬英國政府，日前《BBC》記者製作登島專題，前往這座神秘小島一探究竟，沒想到竟是「死人骨骸」遍地，也因此被稱作為：死人島。

根據英國《鏡報》報導，在英國境內的文明生活圈中，附近海域的有一座小島被稱為「死人島」（Deadman's Island），約莫在200年前一艘監獄船準備將200多名死刑犯，準備，未料卻疑似遇到船難後，部分裝有遺體的棺材也墜海，所有人全數失去音訊。

爾後後人發現，該座島嶼因為離事發地點很近，所以棺材與遺體陸續刷上岸，漸漸地該座島嶼也就沒人想靠近。近期因為海平面上升，加上海岸受到侵蝕，許多棺木與人骨開始大量被沖上來，而那些原本簡單的棺木也因為受到侵蝕，內部的人骨通通掉出。

2017年曾有外景節目登島過，導演山姆（Sam Supple）表示，當時的場景永生難忘，看起來根本超現實、如一個死亡的藝術設計，到處都是打開的棺材跟人骨，「沒有人會想到，地球上竟然有這樣的地方」。

目前該島被列為英國的自然保護區，許多稀有的生物都在此繁殖與築巢，曾有島上傳說提到，「眼睛血紅色的鬣狗，吃了埋在於此的屍體頭部」。

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