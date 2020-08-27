9號颱風「梅莎」週末生成！　可能增強至中颱

▲西南風持續增強，周四、五中南部仍須慎防大雨或雷雨發生。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東方海面有一低壓持續發展並靠近，未來2天將偏西移動接近菲律賓，周五、六偏北從台灣東南邊外海北上，由於環境有利於其發展，強度有可能增強至中颱，預計今明兩日形成熱帶性低氣壓，週末就會成為今年第9號颱風「梅莎」。

氣象局表示，下周日到下周一受到低壓靠近帶來水氣，東半部、基隆北海岸降雨機率提高，午後中南部、各地山區留意雷陣雨。氣象局表示，低壓未來接近台灣時，走向會偏西或偏東，目前模式還有分歧，將會影響屆時降雨程度。



請繼續往下閱讀...

氣象局預報員張承傳表示，熱帶擾動持續發展中，預計今日到明日將形成熱帶性低氣壓，明日生成機率較高。預計本週末有機會生成今年第9號颱風「梅沙」。

張承傳指出，該熱帶系統將通過琉球海面後北上，預計下週一抵達琉球，屆時迎風面將受環流雲系影響，北部、東半部、大台北地區、北海岸等地會有局部短暫陣雨，而雨勢則要視熱帶系統遠近、強度而定。

▲氣象局08/26 20:00~08/27 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，進入降雨高峰，慎防致災，真正的大雨才正要開始！今天西南風最為強盛，進入本次降雨高峰，嘉義～屏東慎防強降雨致災，台北～雲林偶有陣雨，午後雨勢較明顯。再次提醒南部地區的朋友，趕快檢查溝區是否暢通，強盛西南風吹拂下，山區雨勢會增強，小心坍方、落石及土石流。

▲南部今日不排除再有豪雨等級以上降雨發生。（圖／記者李毓康攝）

氣象預報員王品翔表示，今天到周五清晨，持續受西南風影響，南部不排除豪雨等級以上降雨，中部、金澎花東也都有陣雨或雷雨，中部要注意大雨或豪雨發生，午後雷陣雨雨區為全台各地及山區，小心局部大雨可能。

周五白天起到周六西南風減弱，中南部仍有陣雨或雷雨，南部同樣也有豪雨發生可能，各地仍要留意午後雷陣雨，慎防局部大雨。

▲9號颱風「梅莎」可能生成，周日至下周一接近台灣時，東半部、基隆北海岸有雨。（圖／中央氣象局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來