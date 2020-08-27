今晚「雨勢漸歇」⋯明日雨彈再生！北台灣午後恐又有大雷雨

▲今日各地都有降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今日全台各地都有降雨，除南高屏地區有驚人雨勢外，北北基午後也迎來大雷雨，今日累積雨量均已破百毫米。中央氣象局表示，西南風逐漸減弱，越晚雨勢將越為趨緩，不過近日天氣仍不穩，明日北台灣仍有午後雷雨，中南部則是清晨到上午有局部陣雨。

氣象局預報員林伯東表示，從雷達回波圖可以看到，西南風為台灣帶來暖溼空氣，只要有對流機制，就會出現短時強降雨，今日中南部持續降雨，受到午後熱對流影響，北北基今日午後也有對流降雨，氣象局也針對18縣市發布豪、大雨特報。

請繼續往下閱讀...

▲今日0-15時累積雨量。（圖／氣象局提供）

林伯東表示，今日降雨主要集中在中南部，自昨日0時到現在，高雄雨量已累積445毫米、台南與屏東則為300毫米以上。北台灣部分，自今日0時至今，台北與新北都有100毫米以上、宜蘭則是80到90毫米。

林伯東表示，從衛星雲圖可以看到，台灣附近雲層較多，南海有一低壓帶正在發展中，未來會逐漸北上，雲系影響台灣天氣，這幾天天氣都會比較不穩定。因為西南風逐漸減弱，今日越晚雨勢就會越為趨緩，整體降雨範圍及雨量都會減少，氣象局將於5點解除大規模或劇烈豪雨事件，回復一般作業。

林伯東提醒，中南部沿海地區仍會有對流移入，將出現局部強降雨，山區則因連日降雨，須嚴防坍方或落實。由於大氣環境不穩，明日清晨到上午中南部將有陣雨，北部也會有午後雷雨，均可能有短時強降雨發生。

▲北北基、南高屏午後有豪雨。（圖／記者李毓康攝）

今日午後雷雨大爆發，氣象局針對北北基、南高屏6縣市發布豪雨特報，根據氣象局官網顯示，今日0時至今累積雨量前3名的測站分別為屏東西大武山126毫米、台北中山劍潭山125.5毫米、台北士林陽明高中125毫米，此外，台北共有4測站累積雨量突破100毫米。

氣象局預報員張承傳表示，熱帶擾動持續發展中，預計今日到明日將形成熱帶性低氣壓，明日生成機率較高。預計本週末有機會生成今年第9號颱風「梅沙」。

張承傳指出，該熱帶系統將通過琉球海面後北上，預計下週一抵達琉球，屆時迎風面將受環流雲系影響，北部、東半部、大台北地區、北海岸等地會有局部短暫陣雨，而雨勢則要視熱帶系統遠近、強度而定。