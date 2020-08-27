颱風巴威登陸！北韓「百貨公司」外牆遭強風吹垮　官媒罕見24小時報導

▲颱風巴威吹倒南韓光州行道樹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第8號颱風巴威一路往北掃過黃海（南韓稱西海），導致首爾、光州等地昨（26）日晚間起至隔日凌晨災情不斷，今（27）日清晨約上午7時30分，更挾帶著強大風雨從北韓（朝鮮）黃海道甕津半島登陸，使得北韓國內包括平壤、沙里院市、海州市等地也傳出各種災情。颱風威力不斷被削弱，預計27日從北韓進入中國大陸後，於哈爾濱一帶減弱為溫帶低氣壓。

此次北韓官媒《朝鮮中央電視台》罕見地以24小時新聞特報方式連播，並取消原本播映的電影、黨政宣傳節目，顯示北韓官方自經歷8月初的梅雨洪災後，極度重視防災。

根據《韓聯社》，首爾市晚間不斷傳出路樹倒塌、廣告看板被吹毀等，其中瑞草區瑞草洞27日凌晨1時22分，受風雨影響，路樹的樹枝卡進變電箱，導致保險絲故障，使周邊24戶住宅停電；東大門區清涼里洞27日凌晨3時22分路樹倒塌，2輛車當場被壓毀。

▲受颱風巴威影響，首爾擁登浦區曾撤除新冠篩檢站。（圖／達志影像）

全羅南道順天市駕谷洞26日晚間傳出道路淹水；靈岩郡晚間6時50分某加油站傳出大型廣告看板掉落；海南郡甚至傳出某公寓大樓的大門遭到強風吹落。而除了先前寄州國際機場停飛，光州機場、務安國際機場、麗水機場也關閉機場停飛。

根據南韓中央安全對策本部27日統計，從26日至27日上午10時30分，共通報有60處公共設施毀損、40處私有設施毀損、9300多戶停電。

▲颱風巴威帶來強降雨，使北韓南浦市道路積水。（圖／達志影像）

而北韓也從27日凌晨起各地傳出多起災情！根據北韓官媒《朝鮮中央電視台》報導，巴威颱風暴風圈掃過黃海南道甕津郡，27日清晨5時每秒風速可達20公尺；清晨4時黃海南道龍淵半島樹木被強風豪雨掃落地。

其中，沙里院市傳出百貨商場外牆遭吹毀，南浦市則傳出道路淹水、交通癱瘓。

▲北韓黃海南道甕津郡路樹倒塌。（圖／達志影像）

《朝鮮中央電視台》從26日上午9時至27日中午12時，打破過往官媒播映新聞的慣例，以24小時即時新聞連續播送的模式，罕見報導北韓各地的災情；而原本26日晚間10時起至隔日凌晨播映電影《勞動黨員的故事》（한 당원의 이야기）、《表彰》（표팡）、《我們家的故事》（우리집 이야기）等，然而在播映過程中卻持續插入報導災情快訊。

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