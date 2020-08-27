淘寶台灣被罰41萬　人民日報批民進黨「小鼻子小眼」

▲淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭思楠／綜合報導

繼禁止愛奇藝、騰訊等影音平台在台落地之後，「淘寶台灣」也被開罰，勒令其從台灣撤資。陸媒《人民日報》海外版27日發表名為《視陸資為「洪水猛獸」，民進黨其心可誅》的評論怒批，淘寶2008年就進入台灣市場，深受台灣民眾歡迎；民進黨當局為了一己之私，專門在兩岸間斷路、挖坑、築牆，小鼻子小眼損人利己。

評論表示，2013年，淘寶在台交易額近500億元，據估算，當時每天有超過1萬件淘寶包裹從大陸發往台灣，有1/4的台灣網路賣家直接從淘寶進貨，「淘寶台灣2019年上線後，民進黨立委隨即召開記者會給淘寶亂扣罪名，稱其將摧毀台灣電商業。在美國一再針對中資企業下手之時，民進黨當局迅速跟上，以認定淘寶台灣是陸資為由開罰並勒令退資。」

評論指出，為避免因陸資身分而被歧視刁難，「淘寶台灣」由阿里巴巴以品牌授權方式授權英商克雷達經營，在克雷達的股權結構中，陸資占比不超過30%，「島內原有規定，陸資占比不超過三成的不算陸資公司，但民進黨當局為此專門修改了相關規定，稱不管資本比例如何，只要投審會認定陸資具實質控制力的就是陸資公司，強行將淘寶台灣拉進違規黑名單。」

「陸資何辜？為什麼是陸資就得封殺？唯一的原因，是民進黨視大陸為敵，給陸資貼上『危險』標籤，將其妖魔化為『擠垮島內產業』、『洗腦民眾』乃至『侵吞台灣』的洪水猛獸。」評論怒批，「這種毫無邏輯的危言聳聽根本不值一駁，當年民進黨污蔑ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協定）會讓『台灣300萬人失業』，現在卻承認ECFA對台灣有利，厚著臉皮求大陸不要終止協議，就是最好的反證。」





▲淘寶台灣被認定為陸資，罰款41萬元。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

評論稱，台灣其實很需要外來投資，每當有外國企業流露投資島內意向時，民進黨當局一定喜形於色，大肆宣揚，蔡英文一再呼籲台商「回流」，也是希望企業和資金回到島內帶動經濟，但台灣深陷缺水缺電缺地等「五缺」困境，吸引投資向來成效不彰，這種情況下，陸資本可成為台灣經濟最好的源頭活水，但民進黨當局偏偏視陸資為寇仇。

評論進一步解釋，道理很明白，但對民進黨說不通，因為出發點不同，陸資對台灣越有利，大陸產品在台越受歡迎，就對靠「反中」吃飯的民進黨越不利，對民進黨來說，圍追堵截陸資、封殺大陸產品、禁絕兩岸交流，不讓台灣百姓從中獲益，才方便自己製造「反中仇中」氛圍，遂行「聯美抗中」和「台獨」圖謀。

最後，評論強調，民進黨當局為了一己之私，專門在兩岸間斷路、挖坑、築牆，「這種小鼻子小眼的損人利己，改變不了兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。」

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