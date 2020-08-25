淘寶台灣被罰41萬　陸學者：民進黨當局跟風美國「自甘低賤」

▲淘寶台灣被認定為陸資，罰款41萬元。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

淘寶台灣24日被經濟部投審會認定為陸資，裁罰41萬元新台幣，限半年撤資或改正。對此，復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈逸表示，民進黨當局此舉本質上就是跟風美國，但民進黨妄圖在經濟和大陸劃清界限是不可能實現的，只會讓自己自甘低賤。

沈逸接受人民日報旗下《海外網》採訪時提到，從大陸與台灣的經貿交流以及進出口數據來看，民進黨妄圖在經濟上和大陸劃清界限是不可能實現的，「民進黨當局這種遏制陸資企業的行徑根本上就是給自己找麻煩，表演性質遠超象徵性，象徵性也遠超實體。」

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沈逸指出，「罰款41萬新台幣一共才多少錢？台灣淘寶遠遠不止這個規格；限期6個月內撤資或改正是什麼概念？到時候美國大選結果就出來了，民進黨當局畏首畏尾，完全就是沒有能力管好台灣的跳梁小丑。」

沈逸認為，疫情方面，台灣在沒有實施大規模檢測的情況下，民進黨當局聲稱控制住了疫情，根本就是無稽之談；經濟方面，台灣近些年來的經濟增長哪一項不是依靠大陸，「民進黨當局政客專注於政治表演，純粹是出於個人政治企圖，為了保住自己的官位和權利，上演一齣令人髮指的鬧劇。」

沈逸強調，民進黨當局此舉本質上就是跟風美國，但是在美國看來，民進黨當局就只是一個籌碼，通過對台軍售榨取資金，沒有利用價值的時候隨時將其放棄，「對於裁罰淘寶台灣這種跟風美國的行徑，只會讓民進黨自己自甘低賤。」