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總統大選前出奧步！川普疑涉「拆郵筒」干擾郵政服務...遭3州2市提告

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▲▼川普先前曾表示，郵寄投票可能延後選舉結果公布時程。（圖／路透社）

▲川普先前曾表示，郵寄投票可能延後選舉結果公布時程。（圖／路透社）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

美國紐約州、新澤西州與夏威夷州，以及紐約市和舊金山市今天聯手提告，指控川普政府涉嫌干擾郵政服務，以圖「破壞11月總統大選」。

川普支持者、美國郵政管理局（USPS）局長德喬伊（Louis DeJoy）雖在國會中否認企圖阻礙郵件運送，紐約州檢察長詹姆士（Letitia James）今天仍宣布採取法律行動，在華府法庭提交文件。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，預計美國今年的總統大選將有大量選民採郵寄投票，但總統川普拒絕撥款給財務窘迫的美國郵政管理局，儘管他明知資金有助於處理選票。

法新社報導，詹姆士在聲明中說，「美國郵政管理局處理郵件速度變慢只是壓制選民的伎倆」，稱川普的行動是在「奪權」。

她說：「這些專制行為不只危及美國民主與投票的基本權利，也直接影響全美各地人民的健康與財務狀況。」

郵政服務長久以來被視為美國民主基石，近來卻因聯邦資金衍生出諸多衝突，且愈演愈烈。

疫情影響下，美國多州都已宣布各項步驟來增加民眾郵寄投票的機會。但川普反對增加郵寄選票，稱可能會引發舞弊。

德喬伊上週雖趕在大選前倒數2個多月宣布暫緩郵政改革，並向國會作證說無意破壞大選，更稱這類控「很無恥」。

然而，他主持了拆除郵筒和郵件處理設備的工作，同時縮減郵務員加班工資。

美國聯邦眾議院上週通過法案，向美國郵政管理局提供250億美元的資金；但法案預計將無法在共和黨把持的聯邦參議院過關，參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）稱這項法案是「黨派噱頭」。

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