美共和黨友台文字不變　外交部：持續深化合作關係

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

美國共和黨全國代表大會於美東時間8月24日通過決議，決定沿用2016黨綱，2020年不會有新黨綱。對此，外交部回應，川普政府上任以來，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」履行對台灣的承諾，並已7度對台軍售，未來將持續與美國共和、民主兩黨密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。

2016年通過的共和黨黨綱已納入支持美國政府基於《台灣關係法》持續推動台美關係，美方將信守1982年雷根總統對台灣的「六項保證」等友我文字。這次美國共和黨4年一度的全國代表大會受到武漢肺炎（COVID-19）疫情的影響，大幅縮小舉辦規模，並主要採取線上形式進行。

外交部發言人歐江安表示，川普政府上任以來，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」履行對台灣的承諾，並已7度對台軍售。此外，美國政府高層也曾多次公開肯定台灣的民主自由對國際社會的貢獻。

歐江安說，長期以來，我國與美國共和、民主兩黨維持緊密友好的關係。兩黨在每四年一度的黨綱中均納入友我文字，表達對臺美關係的堅定支持。美國「民主黨全國代表大會」於上週舉行，本年也再度在黨綱中重申民主黨承諾履行《臺灣關係法》，並將持續支持符合臺灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。

歐江安強調，外交部未來將持續與美國共和、民主兩黨密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。