美航空業陷裁員危機！　白宮幕僚長：國會若失靈下去　川普會祭行政命令紓困

▲美國總統川普可能透過行政命令出手救航空業。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airline）日前皆宣布因疫情關係，分別調整縮減組織人員。白宮幕僚長梅朵斯（Mark Meadows）26日表示，若國會仍無法通過新一輪經濟激勵措施，他將會祭出行政命令來避免航空公司大舉裁員。

路透社報導，美國航空於美東時間周二（25日）宣布，全球航空旅行需求因疫情大減的情況下，若政府10月不延長振興措施的話，公司將必須裁員4萬名員工，包括1.9萬名自願離職職員。達美航空則於前一日在給員工的備忘錄中寫道，先前第一次以自願提前退休等方式下，裁員幅度仍未能與公司開支平衡，因此將在10月讓超過1900名機師放無薪假。

梅朵斯接受《政客》（Politico）訪問時表示，若國會運轉持續失靈，總統將會想辦法解決問題，「所以希望我們能夠幫助航空業者，讓他們部分的員工不必被強制休假。」他建議第二輪振興措施的力道，應與國會第一輪通過的「CARES」規模相等，再從國庫裡提出3兆美元紓困。

美國航空業者因「CARES」法案獲得250億美元的紓困金，3月時還遊說政府另外撥款250億美元，讓他們能留住員工，但紓困期限僅到10月為止，如今隨著大選接近，國會矛盾愈形激烈，航空業數以萬計員工的命運仍無從確定。