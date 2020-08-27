微信號被封！21歲男怒要說法「騰訊公司11F墜亡」　兄還原始末：想不開就跳了

記者蔡儀潔／綜合報導

騰訊微信和Wechat的月活躍用戶達12億，除了實現日常溝通外，不少人會在上面談生意做買賣，然而廣東深圳的市民（化名）透露，自己21歲的弟弟15日從騰訊公司頂樓墜下，不幸死亡，而這是因為弟弟微信被封號，影響做生意。

▲死者微信賬號被封。（示意圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，唐仁透露，21歲的弟弟15日從騰訊用戶接待中心頂樓11樓墜亡，死前曾說自己發生一些不高興、不順心的事。

▲唐仁說明弟弟情況。（圖／澎湃新聞）

唐仁瞭解得知，原來是弟弟的賬號因涉及色情騷擾被封號，「和別人聊天聊出格了，被人舉報了」，於是想找騰訊要個理由，但是一直是機器人自動回覆，搞得他特別的煩，「然後去了騰訊又找不到人，想不開就跳了。」

騰訊則回應，此前唐仁弟弟因在微信平臺有違禁行為，賬號被封禁幾日，然後可以解封，目前內部正在處理此事。唐仁稱，騰訊方面認為與此事無關，經過4次協調後，對方簽下承諾書，出於人道主義賠償15萬元（人民幣）。目前，警方已介入調查。

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▼騰訊賠償15萬元人民幣。（圖／CFP）