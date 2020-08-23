影／15歲少女跳樓砸死父親　網爆：因為被逼上鋼琴課！母搖頭「她有憂鬱症」

記者蔡儀潔／綜合報導

四川15歲少女小曾（化名）22日從25樓跳下，42歲父親試圖伸手去接，結果被砸中兩人當場死亡。事後，關於小曾輕生的原因在當地引發熱議，有知情人士稱，她是因對父母提供的鋼琴培訓班有抵觸情緒，不過小曾母親卻透露，女兒患有憂鬱症。

▲四川15歲少女跳樓。（圖／翻攝自封面視頻，下同）

這起兩死悲劇發生後，小曾跳樓的原因在當地廣泛流傳，主要有2種說法，一是女孩抵觸補習鋼琴，另外一種說法是女孩因為成績差與家人發生矛盾。

對此小曾母親向《封面新聞》透露，女兒患有憂鬱症，在事發前曾住院治療，「查出孩子有病（憂鬱症）後，孩子主動提出想學鋼琴，這才報的班，還買了鋼琴。」

今年上半年，家人在小曾胳膊上發現劃割的傷痕，但怎麼問都不說。小曾哥哥心碎透露，「（妹妹）曾經說過‘不想活’，也不願意與家裡長輩溝通。」小曾父母本來在外地打工，今年發現女兒患有憂鬱症後，從外地回家照顧。

▲在1樓的父親衝去接卻不幸被砸身亡。

報導發佈後引發熱議，網友紛紛呼籲「不要指責受害者家屬」，「母親陰影已經夠大了，她也夠可憐的了，輿論就不要責備她了」、「這位母親一下子失去丈夫，女兒，現在還一堆流言蜚語……是大家太閑？？」、「這種情況還是不要再去打擾人家了」、「最讓人難過的是 他爸爸明知道自己可能會沒命 還試圖去接自己女兒」。

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